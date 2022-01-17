Ексучасник бойз-бенду One Direction Зейн Малік крутив роман з зіркою британського реаліті-шоу Ебігейл Кларк. Вони познайомилися в барі Лос-Анджелеса й зустрічались у той час, як артист ще був разом з Джіджі Хадід.

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30-річна Ебігейл нібито була переконана, що вступає в стосунки з самотнім чоловіком, а пізніше побачила в телефоні Зейна повідомлення від Джіджі – "Я сумую за тобою". Тоді вона порвала зі співаком.

Я почувалася жахливо. Я думала, що він і Джіджі закінчили стосунки. Я не хотіла бути його другою жінкою, тому відступила. Мені було так прикро,

– запевняє телезірка.

Однак дівчина зізнається, що вони встигли порозважатись у його спальні, схожій на підземелля. Так, роман з Зейном Маліком нагадував їй сцени з еротичного фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Зірка нібито скаржився на худих дівчат у Лос-Анджелесі та захоплювався її апетитними формами. Ба більше, дівчина нагадувала йому його колишню Перрі Едвардс з гурту Little Mix.

"Мій досвід з ним був схожий на "П'ятдесят відтінків сірого". Я назвала його своїм "містером Греєм". Ми чудово провели час разом", – додає Ебігейл Кларк.

Ебігейл Кларк, з якою зустрічався Зейн Малік / Фото з інстаграму дівчини

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