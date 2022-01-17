Ексучасник бойз-бенду One Direction Зейн Малік крутив роман з зіркою британського реаліті-шоу Ебігейл Кларк. Вони познайомилися в барі Лос-Анджелеса й зустрічались у той час, як артист ще був разом з Джіджі Хадід.
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30-річна Ебігейл нібито була переконана, що вступає в стосунки з самотнім чоловіком, а пізніше побачила в телефоні Зейна повідомлення від Джіджі – "Я сумую за тобою". Тоді вона порвала зі співаком.
Я почувалася жахливо. Я думала, що він і Джіджі закінчили стосунки. Я не хотіла бути його другою жінкою, тому відступила. Мені було так прикро,
– запевняє телезірка.
Однак дівчина зізнається, що вони встигли порозважатись у його спальні, схожій на підземелля. Так, роман з Зейном Маліком нагадував їй сцени з еротичного фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Зірка нібито скаржився на худих дівчат у Лос-Анджелесі та захоплювався її апетитними формами. Ба більше, дівчина нагадувала йому його колишню Перрі Едвардс з гурту Little Mix.
"Мій досвід з ним був схожий на "П'ятдесят відтінків сірого". Я назвала його своїм "містером Греєм". Ми чудово провели час разом", – додає Ебігейл Кларк.
Ебігейл Кларк, з якою зустрічався Зейн Малік / Фото з інстаграму дівчини
Що відомо про розрив Джіджі Хадід і Зейна Маліка
- Про розрив супермоделі і співака заговорили наприкінці жовтня. Джіджі Хадід нібито пішла від Зейна Маліка після того, як він вдарив її маму, котра прийшла навідати онуку Хаї.
- Після того, як справу передали до суду, співак визнав свою вину. Він і справді заштовхував тещу до шафи і називав "чортовою голландською повією".
- Зірки нібито не живуть разом, але продовжують спілкуватися заради донечки, якій лише 1 рік.