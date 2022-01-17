Экс-участник бойз-бэнда One Direction Зейн Малик крутил роман со звездой британского реалити-шоу Эбигейл Кларк. Они познакомились в баре Лос-Анджелеса и встречались в то время, как артист еще был вместе с Джиджи Хадид.

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30-летняя Эбигейл якобы была убеждена, что вступает в отношения с одиноким мужчиной, а позже увидела в телефоне Зейна сообщение от Джиджи – "Я скучаю по тебе". Тогда она порвала с певцом.

Я чувствовала себя ужасно. Я думала, что он и Джиджи закончили отношения. Я не хотела быть его второй женщиной, поэтому отступила. Мне было так обидно,

– уверяет телезвезда.

Однако девушка признается, что они успели поразвлечься в его спальне, похожей на подземелье. Так, роман с Зейном Маликом напоминал ей сцены из эротического фильма "Пятьдесят оттенков серого". Звезда якобы жаловался на худых девушек в Лос-Анджелесе и восхищался ее аппетитными формами. Более того, девушка напоминала ему его бывшую Перри Эдвардс из группы Little Mix.

"Мой опыт с ним был похож на "Пятьдесят оттенков серого". Я назвала его своим "мистером Греем". Мы отлично провели время вместе", – добавляет Эбигейл Кларк.

Эбигейл Кларк, с которой встречался Зейн Малик / Фото из инстаграма девушки

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