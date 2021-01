Американский певец Зейн Малик встречается с моделью Джиджи Хадид около 5 лет. У пары уже родилась дочь, но они до сих пор не женаты. Недавно в сети заподозрили, что Зейн сделал предложение любимой.

Зейн Малик спровоцировал слухи о помолвке с Джиджи Хадид

Недавно американский певец, бывший участник группы One Direction Зейн Малик презентовал третий сольный альбом Nobody is Listening. В него входит 11 композиций, но наибольшее внимание сети привлекла песня When Love's Around, обнародованная на ютуб-странице.

Композиция When Love's Around ("Когда любовь вокруг") записана в дуэте с певицей Сид. Она лирична и рассказывает о любви и чувствах. Несколько строк особенно запоминаются, ведь у них Зейн Малик намекает на то, что хочет, чтобы Джиджи стала его женой.

Но ты нужна в моей жизни,

Да, ты могла бы стать моей женой по-настоящему.

Достаточно одной женщины,

Чтобы понять, что значит любить,

– говорится в песне.

Пользователи социальных сетей сразу же начали обсуждение, что мог иметь в виду Зейн Малик. "Мне кажется, или таким образом он сделал Джиджи предложение?", "Новый альбом Зейна – признание Джиджи в любви", "Хочу как можно быстрее, чтобы Джиджи стала его женой", – пишут в комментариях под видео.

Стоит добавить, что и раньше Зейн Малик посвящал строки песен любимой. Однажды Джиджи Хадид даже снялась в его клипе.

Что известно об отношениях Джиджи Хадид и Зейна Малика

Пара начала встречаться в 2015 году.

В 2016 году они впервые появились вместе на громком событии – Met Gala.

Через полгода ходили слухи о том, что Зейн сделал Джиджи предложение, но та отказалась.

В следующем году они снялись для глянца вдвоем.

В мае 2018 года пара взбудоражила сеть новостью о расставании.

Впрочем, через несколько месяцев папарацци замечали Зейна и Джиджи вместе.

В конце сентября они впервые стали родителями. Подробнее об истории любви читайте по ссылке.

Слушайте трек Зейна Малика – When Love's Around онлайн: