Популярна українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут разом із чоловіком і дітьми відправилася на відпочинок. Знаменита сім'я вирушила на Мальдіви, звідки ведуча публікує світлини. Днями вона поділилася романтичним селфі з чоловіком.

На новорічно-різдвяні свята чимало знаменитостей вирушило у відпустки у теплі країни. Зокрема, зірки ніжаться на сонечку на островах і купаються у бірюзових водах океану. Не втратила нагоди відпочити і Ольга Фреймут. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширює фотографії з узбережжя.

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Хоча на Мальдівах, де Ольга відпочиває разом із Володимиром і дітьми, зараз дощова погода, це не заважає сім'ї сповна насолодитися чудовими вихідними. Природа цих островів вражає своєю красою у будь-яку погоду, тому зірка отримує задоволення від кожної хвилини, яку проводить у райському куточку планети.

Нове фото Ольги Фреймут з коханим

Під час прогулянки узбережжям Фреймут вирішила зробити селфі з чоловіком. Вона рідко ділиться світлинами з коханим, тому така публікації неабияк потішила її прихильників.

Закохані позували у дощовиках, оскільки на вулиці була відповідна погода. Волосся ведучої було мокрим, проте це лише додавало її образові особливої атмосферності. На обличчі зірка зробила легкий макіяж.

Ольга та Володимир мило усміхалися. Вони щасливі, що разом змогли відпочити від насичених робочих буднів та провести час з дітьми.



Ольга Фреймут з чоловіком / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

У коментарях фоловери залишають багато компліментів подружжю і наголошують, що Ольга та Володимир – дуже гарна пара.