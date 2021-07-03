У Голлівуді побільшало на одну зіркову пару! Зендея зустрічається з 25-річним британцем Томом Голландом. У четвер, 1 липня, закоханих заскочили за пристрасними поцілунками в автомобілі актора.

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Том Голланд був за кермом спорткару Audi, вартістю 125 тисяч доларів, а Зендея сиділа поряд. У Лос-Анджелесі вони зупинились на червоне світло світлофора й не приховували своїх почуттів. Папараці заскочили пару тоді, як зірка "Людини-павука" нахилився, щоб ніжно поцілувати кохану. Далі вони реготали й поводились дещо безглуздо.

Фото пристрасних поцілунків Зендеї та Тома Голланд дивіться на Page Six

Згодом акторів помітили в районі Срібного озера в Лос-Анджелесі, де живе мама Зендеї Клер Стермер. Судячи з того, що Том Голланд входить у сім'ю дівчини, між ними все серйозно.

Роман Зендеї та Тома Голланда