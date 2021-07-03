В Голливуде стало больше на одну звездную пару! Зендея встречается с 25-летним британцем Томом Голландом. В четверг, 1 июля, влюбленных застали за страстными поцелуями в автомобиле актера.
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Том Холланд был за рулем спорткара Audi, стоимостью 125 тысяч долларов, а Зендея сидела рядом. В Лос-Анджелесе они остановились на красный свет светофора и не скрывали своих чувств. Папарацци застали пару тогда, как звезда "Человека-паука" наклонился, чтобы нежно поцеловать любимую. Дальше они хохотали и вели себя довольно нелепо.
Впоследствии актеров заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе, где живет мама Зендеи Клэр Стермер. Судя по тому, что Том Холланд входит в семью девушки, между ними все серьезно.
Роман Зендеи и Тома Холланда
- Знаменитости познакомились в 2017 году на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором Том Холланд сыграл Питера Паркера, а Зендея – его одноклассницу Мишель. С тех пор ширились слухи об их романе и совместном отпуске.
- Тогда звезда "Эйфории" опровергла сообщения инсайдеров и шутила в твиттере, что не была в отпуске годами.
- Через пять месяцев папарацци заметили актеров в Центральном парке в Нью-Йорке. С ними были родители Зендеи, которых Том Холланд "очаровал".
- Неизвестно, как долго длились их отношения, ведь уже в июле 2019 года актер встречался с Оливией Болтон. В апреле 2020-го они решили остаться друзьями.
- В это время Зендея попадала в объективы папарацци с коллегой по фильму "эйфория" Джейкобом Элорди.