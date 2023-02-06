Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що землетрус, який стався рано-вранці, став найбільшим лихом в країні з 1939 року. У час, коли люди в Україні гинуть від війни, в Туреччині життя тисяч людей забрало стихійне лихо. Ще тисячі поранених. Що про трагедію кажуть українські зірки – дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Андрій Хливнюк

"Прийміть наші щирі співчуття".

Юрій Горбунов

"Жахливий землетрус в Туреччині! Наші співчуття всім постраждалим! Щойно пабліки повідомили про новий поштовх, магнітудою 7,8!"

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Ілона Гвоздьова

"Туреччина. Землетрус. Співчуваємо всім загиблим і постраждалим".

Потап

"Мені важко на серці за тих, хто постраждав від руйнівного землетрусу в Туреччині. Я хочу висловити глибокі співчуття родинам і друзям тих, хто трагічно пішов від нас занадто рано. Мої думки з вами в цей неймовірно важкий час. Незважаючи на трагедію, я сподіваюся бачити стійкість турецького народу, який працює разом, щоб допомогти постраждалим. Бажаю всім їм сил і мужності в цей страшний час".

Ектор Хіменес-Браво

"Туреччина. Співчуваємо. Це великий жах. У природи свої плани. 912 загиблих, 5385 поранених (на час написання допису – 24 Канал). Найсильніший землетрус з 1939 року магнітудою 7,7. Скільки людей просто за лічені секунди втратили дім і рідних..."

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Євген Хмара

"Туреччино, зараз з тобою весь світ!"

Також чимало знаменитостей висловлюють щирі співчуття турецькому народу в інстаграм-сторіс.

Як зірки реагують на землетрус / Скриншоти інстаграм-сторіс