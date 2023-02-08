Украинская певица Jerry Heil на себе испытала землетрясение, которое сейчас трясет многие страны мира. Она недавно вернулась на обучение в США, где 6 февраля произошли толчки в штате Нью-Йорк силой 3,8.

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Jerry Heil почувствовала землетрясение

У нас здесь крошечные землетрясики, с тех пор как я приехала. Типа до 2 баллов. Я думала, мне кажется вообще. Но взглянула на сайте – легонько трясет землю,

– рассказала артистка.

Исполнительница сравнила землетрясения на Земле с собакой, которая "встряхивает блох". Она предполагает, что так природа "избавляется от людей", потому что они несут деструктив в природную экосистему.

"Строим, разрушая. Когда люди говорят "на чужом горе счастья не построишь", почему они не думают, сколько горя наносят планете своим счастьем?" – поделилась мыслями Jerry Heil.

Что известно о землетрясениях в Турции по состоянию на 8 февраля

Утром стало известно, что число жертв в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 9400 человек. Агентство АР называет это самым смертоносным сейсмическим событием за последнее десятилетие. Те, кому удалось спастись, вынуждены ночевать в авто, на улице или в государственных приютах.

Вчера распространилась информация о погибших двух украинцах, но это не подтвердилось. Впрочем, заявки о поиске пропавших граждан растет. Пока удалось найти контакт с 38 украинцами, еще 24 – ищут.