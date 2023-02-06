"Туреччино, зараз з тобою весь світ": реакція зіркового бомонду на моторошний землетрус

Вранці 6 лютого жителі південного сходу Туреччини прокинулися від потужного землетрусу. Поштовхи відчули навіть у Сирії. Будівлі обвалювалися за лічені секунди. Українські зірки емоційно реагують на стихійне лихо, яке забрало життя тисяч людей, висловлюють щирі співчуття турецькому народу.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що землетрус, який стався рано-вранці, став найбільшим лихом в країні з 1939 року. У час, коли люди в Україні гинуть від війни, в Туреччині життя тисяч людей забрало стихійне лихо. Ще тисячі поранених. Що про трагедію кажуть українські зірки – дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Андрій Хливнюк

"Прийміть наші щирі співчуття".

Юрій Горбунов

"Жахливий землетрус в Туреччині! Наші співчуття всім постраждалим! Щойно пабліки повідомили про новий поштовх, магнітудою 7,8!"

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Ілона Гвоздьова

"Туреччина. Землетрус. Співчуваємо всім загиблим і постраждалим".

Потап

"Мені важко на серці за тих, хто постраждав від руйнівного землетрусу в Туреччині. Я хочу висловити глибокі співчуття родинам і друзям тих, хто трагічно пішов від нас занадто рано. Мої думки з вами в цей неймовірно важкий час. Незважаючи на трагедію, я сподіваюся бачити стійкість турецького народу, який працює разом, щоб допомогти постраждалим. Бажаю всім їм сил і мужності в цей страшний час".

Ектор Хіменес-Браво

"Туреччина. Співчуваємо. Це великий жах. У природи свої плани. 912 загиблих, 5385 поранених (на час написання допису – 24 Канал). Найсильніший землетрус з 1939 року магнітудою 7,7. Скільки людей просто за лічені секунди втратили дім і рідних..."

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Євген Хмара

"Туреччино, зараз з тобою весь світ!"

Також чимало знаменитостей висловлюють щирі співчуття турецькому народу в інстаграм-сторіс.

Як зірки реагують на землетрус / Скриншоти інстаграм-сторіс