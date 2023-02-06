Після ранкового землетрусу магнітудою 7,8, який забрав сотні життів у Туреччині та Сирії, поштовхи відчула навіть Анкара. Тіна Кароль висловила свої співчуття.
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Тіна Кароль відреагувала на землетрус у Туреччині
Артистка показала, як у Туреччині за секунду "складаються" житлові будинки, і написала, що не може дивитися на ці кадри без сліз.
Туреччина. О, і інші країни, Боже мій. Яке болюче це відчуття. Це реальність. Повна сліз, Боже,
– емоційно прокоментувала Тіна Кароль.
Нагадаємо, Туреччина займає особливе місце в серці Тіни Кароль. У січні 2021 року вона зустріла день народження на зйомках 11 сезону "Голосу країни", а після цього полетіла святкувати в Туреччину. Співачка фотографувалася на тлі популярних амулетів око Фатіми та відпускала кульки в мальовничій локації.
Коротко про землетрус у Туреччині
- Рано-вранці 6 лютого 2023 на півдні Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8. Серйозні поштовхи також відчули в Сирії. Крім того, трусило в Лівані, Греції, Ізраїлі та на Кіпрі.
- Епіцентр землетрусу був біля турецького міста Газіантеп, що неподалік сирійського кордону, воно в руїнах. Кількість жертв стрімко росте, наразі відомо щонайменше про 1 300 загиблих в обох країнах, люди досі під завалами.
- У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу. На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. "Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії", – сказав він Реджепу Ердогану та висловив співчуття сім'ям загиблих під час землетрусу.