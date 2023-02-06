Після ранкового землетрусу магнітудою 7,8, який забрав сотні життів у Туреччині та Сирії, поштовхи відчула навіть Анкара. Тіна Кароль висловила свої співчуття.

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Тіна Кароль відреагувала на землетрус у Туреччині

Артистка показала, як у Туреччині за секунду "складаються" житлові будинки, і написала, що не може дивитися на ці кадри без сліз.

Туреччина. О, і інші країни, Боже мій. Яке болюче це відчуття. Це реальність. Повна сліз, Боже,

– емоційно прокоментувала Тіна Кароль.

Нагадаємо, Туреччина займає особливе місце в серці Тіни Кароль. У січні 2021 року вона зустріла день народження на зйомках 11 сезону "Голосу країни", а після цього полетіла святкувати в Туреччину. Співачка фотографувалася на тлі популярних амулетів око Фатіми та відпускала кульки в мальовничій локації.

Коротко про землетрус у Туреччині