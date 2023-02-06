Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение, которое произошло рано утром, стало самой большой бедой в стране с 1939 года. В то время, когда люди в Украине погибают от войны, в Турции жизнь тысяч людей забрало стихийное бедствие. Еще тысячи раненых. Что о трагедии говорят украинские звезды – узнайте в материале 24 Канала.

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Андрей Хливнюк

"Примите наши искренние соболезнования".

Юрий Горбунов

"Ужасное землетрясение в Турции! Наши соболезнования всем пострадавшим! Только что паблики сообщили о новом толчке, магнитудой 7,8!"

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Илона Гвоздева

"Турция. Землетрясение. Сочувствуем всем погибшим и пострадавшим".

Потап

"Мне тяжело на сердце за тех, кто пострадал от разрушительного землетрясения в Турции. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически ушел от нас слишком рано. Мои мысли с вами в это невероятно тяжелое время. Несмотря на трагедию, я надеюсь видеть стойкость турецкого народа, который работает вместе, чтобы помочь пострадавшим. Желаю всем им сил и мужества в это страшное время".

Эктор Хименес-Браво

"Турция. Сочувствуем. Это большой ужас. У природы свои планы. 912 погибших, 5385 раненых (на время написания поста – 24 Канал). Сильнейшее землетрясение с 1939 года магнитудой 7,7. Сколько людей просто за считанные секунды потеряли дом и родных..."

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Евгений Хмара

"Турция, сейчас с тобой весь мир!"

Также многие знаменитости выражают искренние соболезнования турецкому народу в инстаграм-сторис.

Как звезды реагируют на землетрясение / Скриншоты инстаграмм-сторис