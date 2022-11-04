Продюсер Анастасия Клименко еще в августе создала петицию о том, чтобы запретить творческую деятельность россиян в Украине. Она собрала нужное количество голосов, поэтому петицию рассмотрел президент Зеленский.

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Зеленский рассмотрел петицию

В своем ответе Владимир Зеленский упомянул о тех законах Украины, которые регулируют вопросы контента, созданного россиянами. Он добавил, что русские культурные деятели часто становятся трансляторами пропаганды.

Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, что закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы,

– отметил президент.

"С учетом изложенного и с целью защиты национальных интересов и национального культурного пространства мною направлена петиция Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования и о результатах проинформировать автора петиции", – подытожил Зеленский.

Как отреагировали звезды

Украинские актеры являлись инициаторами создания этой петиции. Валерия Ходос после рассмотрения петиции Зеленским поблагодарила всех, кто поставил свою подпись. "Конечно, это лишь первый наш шаг, но столь необходимый, чтобы осознать, что мы можем влиять на наше будущее, когда мы вместе. Проблем в киноиндустрии сейчас очень много! Общественное мнение имеет большую силу, умалчивать не будем! Пусть эта наша маленькая победа даст нам силы и веры бороться дальше", – добавила звезда.

Еще до этого создание петиции комментировала Анастасия Цимбалару. "Мы не были в восторге от того, что к нам привозили российских актеров и делали из них звезд. Потому что мы десятилетиями шли к тому, чтобы играть главные роли, а их играли студенты из России, которые еще и получали в десять раз большие гонорары. Что сейчас об этом говорить? Мы должны не допустить такого в будущем", – говорила актриса.