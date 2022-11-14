Маша Єфросиніна з першого дня війни активно працює на інформаційному фронті, що не дає спокою пропагандисту Соловйову, тож не оминула увагою візит Зеленського до Херсона. Зірка протиставила його Путіну, який зачинився в бункері й боїться з'являтися перед росіянами, яких кидає на війну як гарматне м'ясо.

До теми Дмитро Комаров приїхав у звільнений Херсон і вийшов на мітинг: селфі з кавуном і прапорами

Маша Єфросиніна захопилася Зеленським у Херсоні

Ведуча зізналася, що пишається своїм президентом, який "чисто по-людськи" приїхав підтримати херсонців після 256-денної окупації.

Ні, ну це, звичайно, гордість. Всі офіційні військові джерела досі наголошують, що в Херсоні та області зберігається небезпека для цивільних, а президент вже ходить по місту Херсон! Поки хтось дев'ять місяців записує своєю ботоксною зал*пою шизофренічні "уроки історії" з бункера,

– написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна захопилася Зеленським у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс