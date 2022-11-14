Маша Єфросиніна з першого дня війни активно працює на інформаційному фронті, що не дає спокою пропагандисту Соловйову, тож не оминула увагою візит Зеленського до Херсона. Зірка протиставила його Путіну, який зачинився в бункері й боїться з'являтися перед росіянами, яких кидає на війну як гарматне м'ясо.
До теми Дмитро Комаров приїхав у звільнений Херсон і вийшов на мітинг: селфі з кавуном і прапорами
Маша Єфросиніна захопилася Зеленським у Херсоні
Ведуча зізналася, що пишається своїм президентом, який "чисто по-людськи" приїхав підтримати херсонців після 256-денної окупації.
Ні, ну це, звичайно, гордість. Всі офіційні військові джерела досі наголошують, що в Херсоні та області зберігається небезпека для цивільних, а президент вже ходить по місту Херсон! Поки хтось дев'ять місяців записує своєю ботоксною зал*пою шизофренічні "уроки історії" з бункера,
– написала Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна захопилася Зеленським у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс
- У Херсон Володимир Зеленський прибув вдень 14 листопада. На головній площі міста його зустріли вигуками "Слава Україні", а він заявив, що хоче відчути енергію від людей, бо "вона мотивує".
- Президент жартівливо прокоментував візит до Херсона, коли Дмитро Комаров запитав, навіщо було їхати саме сюди. "А як же херсонський кавун?" – випалив Зеленський, а тоді додав, що ризикує не тільки він, а й військові, журналісти.
- Так, 14 листопада Збройні Сили України разом з Зеленським підняли прапор України над Херсоном. Тепер місто офіційно звільнене від російських окупантів, за що президент подякував НАТО та іншим союзникам.
- Тоді як у Росії "підгорає" через візит Зеленського в Херсон. Рупор Кремля Дмітрій Пєсков так засмутився, що "залишив це без коментарів", а в мережі обурюються, що за всі 8 років окупації Путін жодного разу не насмілився приїхати в Донецьк.