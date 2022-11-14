Маша Ефросинина с первого дня войны активно работает на информационном фронте, что не дает покоя пропагандисту Соловьеву, поэтому не обошла вниманием визит Зеленского в Херсон. Звезда противопоставила его Путину, который закрылся в бункере и боится появляться перед россиянами, которых бросает на войну как пушечное мясо.

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Маша Ефросинина восхитилась Зеленским в Херсоне

Ведущая призналась, что гордится своим президентом, который "чисто по-человечески" приехал поддержать херсонцев после 256-дневной оккупации.

Нет, ну это, конечно, гордость. Все официальные военные источники еще подчеркивают, что в Херсоне и области сохраняется опасность для гражданских, а президент уже ходит по городу Херсон! Пока кто-то девять месяцев записывает своим ботоксной зал*пой шизофренические "уроки истории" из бункера,

– написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина восхитилась Зеленским в Херсоне / Фото с инстаграм-сторис