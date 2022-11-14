Маша Ефросинина с первого дня войны активно работает на информационном фронте, что не дает покоя пропагандисту Соловьеву, поэтому не обошла вниманием визит Зеленского в Херсон. Звезда противопоставила его Путину, который закрылся в бункере и боится появляться перед россиянами, которых бросает на войну как пушечное мясо.
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Маша Ефросинина восхитилась Зеленским в Херсоне
Ведущая призналась, что гордится своим президентом, который "чисто по-человечески" приехал поддержать херсонцев после 256-дневной оккупации.
Нет, ну это, конечно, гордость. Все официальные военные источники еще подчеркивают, что в Херсоне и области сохраняется опасность для гражданских, а президент уже ходит по городу Херсон! Пока кто-то девять месяцев записывает своим ботоксной зал*пой шизофренические "уроки истории" из бункера,
– написала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина восхитилась Зеленским в Херсоне / Фото с инстаграм-сторис
- В Херсон Владимир Зеленский прибыл днем 14 ноября. На главной площади города его встретили возгласами "Слава Украине", а он заявил, что хочет почувствовать энергию от людей, потому что "она мотивирует".
- Президент шутливо прокомментировал визит в Херсон, когда Дмитрий Комаров спросил, зачем ехать именно сюда. "А как же херсонский арбуз?" – выпалил Зеленский, а затем добавил, что рискует не только он, но и военные, журналисты.
- Так, 14 ноября Вооруженные Силы Украины вместе с Зеленским подняли флаг Украины над Херсоном. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов, за что президент поблагодарил НАТО и других союзников.
- В то время как в России "подгорает" из-за визита Зеленского в Херсон. Рупор Кремля Дмитрий Песков так расстроился, что "оставил это без комментариев", а в сети возмущаются, что за все 8 лет оккупации Путин ни разу не осмелился приехать в Донецк.