Проникливий допис він опублікував в телеграмі. Президент поділився чуттєвим портретом дружини, на якому вона ніжно усміхається.

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Як Зеленський привітав дружину з днем народження

Цього разу глава держави оригінально назвав дружину у привітанні – ОВ (Олена Володимирівна). Себе Володимир назвав ВО (Володимир Олександрович), а їхніх дітей – ОВ (Олександра Володимирівна) і КВ (Кирило Володимирович).

Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини. І ще раз за цей рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю одного тобі. Щоб день перемоги людей над орками скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті. В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО,

– з ніжністю написав Володимир Зеленський.



Олена Зеленська / Фото з телеграму президента

Нагадаємо, 25 січня відсвяткував день народження Володимир Зеленський. Тоді Олена оприлюднила зворушливе привітання, в якому зазначила, що він залишився тим самим хлопцем, якого колись покохала. Вона зазначила, що зараз коханий менше усміхається, тому перша леді дуже хоче, щоб на його обличчя повернулася усмішка: "Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров'я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!".