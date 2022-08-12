Церемония награждения прошла в Белом зале Мариинского дворца в Киеве. Ее гостями стали восемь участников акции "Дети-спасатели – герои войны", которую инициировала ГСЧС Украины.

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Кто из звезд награждал детей вместе с Зеленскими

В Мариинский дворец пригласили Позитива, Надю Дорофееву, Артема Пивоварова, Наталью Могилевскую, Злату Огневич, Alekseev, Дмитрия Кадная и Khayat. Ведущим мероприятия был Юрий Горбунов.

Сегодня имел честь быть ведущим невероятного мероприятия – вручение наград детям-героям! Поздравлял детей лично президент! А артисты-коллеги вручали детям подарки от себя! Душевно было! По-домашнему,

– поделился он эмоциями в своем инстаграме.

Каких детей наградили звезды и президентские супруги

7-летнюю Ирину Васильеву , которая плетет и продает веночки, чтобы помогать военным и побратимам папы, ведь его самого, как и дяди девочки, забрала российская агрессия.

, которая плетет и продает веночки, чтобы помогать военным и побратимам папы, ведь его самого, как и дяди девочки, забрала российская агрессия. 15-летнего Сашу Гуцала из Бучи, который во время оккупации искал пищу и воду для братьев и сестры.

из Бучи, который во время оккупации искал пищу и воду для братьев и сестры. 15-летнего Андрея Покраса, который в феврале помогал терробороне Киевщины – с помощью дрона отслеживал перемещение российских войск.

который в феврале помогал терробороне Киевщины – с помощью дрона отслеживал перемещение российских войск. 16-летнего Даниила Сергеева из Мариуполя, спасшего незнакомую девушку из разрушенного российской ракетой дома.

из Мариуполя, спасшего незнакомую девушку из разрушенного российской ракетой дома. 7-летнего Давида Понуляка из Запорожья, который вместе с мамой плетет маскировочные сетки для бойцов.

из Запорожья, который вместе с мамой плетет маскировочные сетки для бойцов. 7-летнего Егора Шемета из Черниговщины, который месяц прятался в погребе с братом, двумя сестрами и бабушкой-опекуншей, а после освобождения села помогает пиротехникам.

из Черниговщины, который месяц прятался в погребе с братом, двумя сестрами и бабушкой-опекуншей, а после освобождения села помогает пиротехникам. 12-летнего Глеба Бондаренко из Харькова, который во время вражеского обстрела закрыл собой младшего парня – спас ему жизнь, а сам был ранен в правое плечо, правое легкое, предсердие.

из Харькова, который во время вражеского обстрела закрыл собой младшего парня – спас ему жизнь, а сам был ранен в правое плечо, правое легкое, предсердие. 10-летнего Максима Бровченко из Бердянска, который рисует картины, а заработанные деньги присылает на помощь ВСУ.

Это дети, чьи истории невозможно слушать без слез и одновременно без гордости,

– подчеркнула Елена Зеленская.

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