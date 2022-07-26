Моє кохання, мій найкращий друг, – Зеленський розповів Vogue, як війна змінила його дружину

Перша леді України Олена Зеленська знялася для обкладинки американського Vogue та дала відверте інтерв'ю з чоловіком. Той зізнався їй у коханні та розповів, як війна розкрила її сильний характер.

Щоб відзняти Зеленську для обкладинки Vogue культова фотографиня Енні Лейбовіц приїхала до Києва. Так, на сторінках американського глянцю з'явилися не тільки розкішні фото, а й відверті зізнання президентського подружжя. Зокрема Володимира Зеленського про дітей і дружину.

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Зеленський в інтерв'ю Vogue зізнався дружині в коханні

Звичайно, вона моє кохання. Але вона мій найкращий друг. Олена справді моя найкраща подруга. Вона також патріотка та дуже любить Україну. Це так. І вона чудова мати,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що за останні п'ять місяців Олена Зеленська стала ще сильнішою, війна розкрила її з інших сторін.

"У неї сильний характер з самого початку. І, мабуть, вона сильніша, ніж вона думала. А ця війна – ну, будь-яка війна, мабуть, проявляє якості, на які ви ніколи не сподівалися", – додав президент в інтерв'ю американським журналістам.

Олена та Володимир Зеленські для Vogue / Фото Енні Лейбовіц

Зеленський про розлуку з дітьми

За п'ять місяців війни президент України бачився з дітьми лише двічі – вдень 24 лютого, перед тим, як вони поїхали з Києва, та на початку травня.

Як будь-яка звичайна людина, я дуже переймався за них, за їхню безпеку. Я не хотів, щоб вони наражалися на небезпеку. Але, звичайно, я сумував за ними. Мені так хотілося обійняти їх. Я хотів мати можливість доторкнутися до них,

– щиро заявив Зеленський не як президент, а як батько.

Тоді як Олена Зеленська вперше розлучилася з дітьми лише у липні, коли літала у США з офіційним візитом.

"Я навіть не знаю, як би я пережила ці місяці, якби ми були порізно. Йому в цьому плані набагато складніше. Він страждає. І мої діти також, тому що вони не можуть бачити одне одного", – чесно зізнається перша леді України.