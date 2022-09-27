Олена Зеленська в елегантному смарагдовому вбранні зідзвонилася з королевою Швеції

У рамках свого Саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська провела телефонну розмову з королевою Швеції Сільвією. За її словами, вона особисто піклується про тимчасово переміщених українців.

Для робочого дзвінка Олена Зеленська обрала елегантний аутфіт у смарагдовому кольорі з широким коміром та сережки кільця. Її образ доповнив макіяж з темними тінями та бездоганна укладка з локоном спереду. Деталі телефонної розмови першої леді України з королевою Сільвією читайте нижче.

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Олена Зеленська зідзвонилася з королевою Швеції

Дружина президента наголосила, що Саміт перших леді і джентльменів не обмежується лише липневим заходом у "Софії Київській". Щотижня вона спілкується з учасниками про те, що вдалося зробити, та обговорює наступні кроки в межах відновлення України.

Я вдячна Її Величності за підтримку цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів своєю увагою. Слова підтримки українцям у посланні королеви Сільвії глибоко зворушили всіх присутніх на заході. Ми зацікавлені у розширенні співпраці в напрямі допомоги дітям, яким опікується фонд Її Величності,

– висловилася Олена Зеленська в мережі.

Тут варто зауважити, що королева Швеції Сільвія понад 20 років опікується захистом прав дітей – запобігає жорстокому поводженню з ними, їх експлуатації та домашньому насильству. За її підтримки функціонує всесвітній фонд "Дитинство".

Її Величність, до речі, прилаштувала маленьких українців, які вимушено переїхали до Швеції, в літній табір. Тепер Олена Зеленська подякувала їй за це особисто.

"Королева Сільвія запевнила, що увага всієї Швеції прикута до України. Вдячна за це", – написала перша леді України.

Олена Зеленська під час розмови з королевою Швеції / Фото Офіс Президента України