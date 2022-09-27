Для рабочего звонка Елена Зеленская выбрала элегантный аутфит изумрудного цвета с широким воротником и серьги кольца. Ее образ дополнил макияж с темными тенями и безупречная укладка с локоном спереди. Детали телефонного разговора первой леди Украины с королевой Сильвией читайте ниже.

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Елена Зеленская созвонилась с королевой Швеции

Жена президента подчеркнула, что Саммит первых леди и джентльменов не ограничивается лишь июльским мероприятием в "Софии Киевской". Еженедельно она общается с участниками о том, что удалось сделать, и обсуждает следующие шаги в рамках восстановления Украины.

Я благодарна Ее Величеству за поддержку этого саммита первых леди и джентльменов своим вниманием. Слова поддержки украинцам в послании королевы Сильвии глубоко тронули всех присутствующих на мероприятии. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в направлении помощи детям, которым занимается фонд Ее Величества,

– высказалась Елена Зеленская в сети.

Здесь стоит заметить, что королева Швеции Сильвия более 20 лет занимается защитой прав детей – предотвращает жестокое обращение с ними, их эксплуатацию и домашнее насилие. При ее поддержке функционирует всемирный фонд "Детство".

Ее Величество, кстати, пристроило маленьких украинцев, вынужденно переехавших в Швецию, в летний лагерь. Теперь Елена Зеленская поблагодарила ее за это лично.

"Королева Сильвия заверила, что внимание всей Швеции приковано к Украине. Благодарна за это", – написала первая леди Украины.

Елена Зеленская во время разговора с королевой Швеции / Фото Офис Президента Украины

Кстати, Елена Зеленская и королева Сильвия могли пересечься в Лондоне на прошлой неделе, 19 сентября. Ведь и Ее Величество, и первая леди Украины присутствовали на похоронах Елизаветы II.