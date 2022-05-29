Артисты и телеведущие вспоминают о самых счастливых моментах жизни и работах, подаренных им столицей Украины. Но им очень грустно, что в 2022 году Россия решила посягнуть на нашу территорию, однако благодаря отваге украинских Вооруженных Сил Украины Киев устоял и понес наименьшие потери.

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Киеву – 1540 лет

Елена Зеленская

"Ты проснулся от взрывов. Ракеты пробили твои стены и изуродовали улицы. Ты научился прислушиваться к воздушным тревогам и обустраивать бомбоубежища. Работать под обстрелами. Рисковать, помогать, спасать тех, кому хуже. Быть при всем.

Тебе уже так много лет… Когда же придется жить спокойно? "Пережил все эти войны, переживу и эту. Пережил тех врагов, переживу и этих", – улыбаешься ты. И вот – твой день. Даже во время войны ты встречаешь его цветами и каштанами. Как тебя не любить, Киев наш!?"

"Антитела"

"С днем рождения, родной Киев! Весь наш творческий путь сформировался и развивался именно в этом городе. Именно в Киеве мы написали наши выдающиеся песни и провели важнейшие концерты и обязательно продолжим это делать после победы! Столица, покорившая миллионы сердец украинцев и людей со всего мира и которую не смогли покорить враги!"

Джамала

"Любимый город. Где бы я ни была. Киев словно навеки засел в мозгу и напоминает о себе пульсирующими воспоминаниями. И везде сравниваешь – а вот дома так. А вот когда у нас улыбаются, то искренне. А вот несмотря на ожидания в очередях, все делается быстрее, чем где бы то ни было, а вот, несмотря на все нарекания на балконы и хаотическую застройку, город имеет свой характер.

Сегодня мой город переживает, как и мы все, непростые времена. Но никому не по силам сломать наш дух. В этом я уверена. В темное время единством киевлян можно только восхищаться. Безгранично скучаю по Подолом и Золотым, по выступлениям под открытым небом с лучшими видами, по родным, друзьям и моей команде. По своей жизни в Киеве".

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Екатерина Кухар

Киев – это дом.

С твоим днем, город моего сердца, моей жизни, моей силы!

Город особых людей.

Город непрерывного движения вперед.

Город творчества и культуры.

Город каштанов и Днепра.

Город вкусного кофе и лучшего сервиса.

Город, принимающий тебя таким, какой ты есть.

Итак, как тебя не любить, Киев мой?"

"Океан Эльзы"

"Киев – город-герой, город героев, 1540 лет и до бесконечности любим тебя!"

Катя Осадчая

"В этом году в любви Киеву хочется признаваться еще больше!

Вся моя жизнь связана с улицами Киева, 18 троллейбус в центр, церковь на Мостицкой, кафе Пингвин, птичий рынок, откуда мы принесли нашего лучшего друга – рыжего кота Макса. С каждой улицей связаны воспоминания.

В этом году особенно щемяще поздравлять Киев с Днем рождения, ведь теперь на нем есть еще один шрам – шрам еще одной ужасной захватнической войны

Любимый Киев, спасибо, что выстоял, спасибо… А мы все отстроим и будем дальше защищать…"

Святослав Вакарчук

"За полторы тысячи лет Киев много видел и пережил. Но никогда не останавливался и всегда вел за собой. С праздником, наша столица! Веди нас за собой. До Победы… и дальше!"

Павел Зибров

"Каштаны, Каштаны, Каштаны

Софии и Лавры, кресты

Киевляне, киевляне, киевляне

Вы сестры мои и братья

Роден наш Киев, на твою судьбу выпало много событий и испытаний, и этот год, к сожалению, не является исключением. Ты мужественный, сильный, единственный! У тебя искренние, смелые и упорные люди! Будь свободным и независимым городом, будь настоящей европейской столицей, будь культурным и интеллектуальным центром Украины, примером для всех! Пусть всем здесь дышится легко, вольно и мирно!

Киев выстоял, устоит и Украина! Поздравляю с праздником дорогие Киевляне! Слава Украине! Слава нашим героям!"