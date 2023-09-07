У 2017 році Богдан та Влад вирішили створити гурт. 24 Канал з'ясував, як змінилося життя переможців 9 сезону "Х-Фактора" після проєкту.

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ZBSband – це абревіатура, яка розшифровується як "Золоте Бойс Шоу Бенд". Чому так? Бо хлопці здружилися саме після спільного виступу на сцені київського театру "Золоті Ворота" (Золоті Boys Show Band).

Золоті – назва театру, бойс – тут все зрозуміло (з англійської – "хлопці"), шоу – бо наші пісні приречені на шоу, і бенд як є,

– розповідали артисти.

Хлопці створили гурт, навчаючись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Крім того, Владислав та Богдан разом жили в одному гуртожитку.

Артисти люблять кіно та музику. Вони пишуть пісні і вірші, а також іноді беруть участь в постановках театру.



Богдан Буйлук та Владислав Оніщенко / Фото з інстаграму гурту

Участь у шоу "Х-фактор"

Влітку 2018 року молоді виконавці прийшли на кастинг шоу "Х-фактор" у місті Маріуполь та "порвали" зал своїм талантом. Тоді Владислав та Богдан отримали 4 "так" від журі.

Кожен виступ артистів вражав глядачів та суддів. У шоу їхньою наставницею була співачка Настя Каменських.



ZBSband з Настею Каменських / Фото з інстаграму гурту

Вже 29 грудня ZBSband стали переможцями в шоу завдяки голосам глядачів. Зазначимо, що це був перший в історії конкурсу гурт, який виборов "золото".

Виступ гурту ZBSband у фіналі "Х-фактору 9": відео

Життя після проєкту

Вже за кілька місяців після перемоги у шоу учасники гурту ZBSband випустили дебютний альбом "Аудіотеатр", презентація якого відбулася на імпровізованому квартирнику. Всього до альбому увійшло 11 акустичних пісень.

Допомагала юним артистам у виконанні їхнього бажання українська співачка Настя Каменських. Після "Х-фактор 9" юні співаки підтримували з нею зв'язок.

У березня 2019 року Богдан та Влад випустили гумористичну пісню і кліп під назвою "8-ма Марта", в якому знялася Каменських. За сюжетом кліпу артистка зіграла роль примхливої зірки. Цікаво, що хлопці самі зняли кліп до треку.

У 2019 році Владислав Онищенко одружився з російською акторкою Анастасією Івановою. За словами співака, перше побачення було провальним, але під час другого він зрозумів, що закохався.

Пара разом вже 4 роки, вони виховують сина Ісая, хлопчику виповнилося 2 рочки.



Владислав Онищенко з дружиною та сином / Фото з його інстаграму

Довідка! Анастасія Іванова – російська актриса театру і кіно. Вона відома за роллю Юлі Семакін в серіалі "Універ. Нова общага". Також дівчина зіграла епізодичні ролі в телесеріалах "Слід", "П'ята стража" і "Справа лікарів".

Зараз акторка живе в Україні з коханим та знімається у фільмах. Вона підтримує Україну у війні. На початку вторгнення Анастасія опублікувала зворушливий допис, у якому розповіла – знайшла в Україні кохання, другів та творчість.

Додамо, що Богдан Буйлук особисте життя приховує.

Де зараз хлопці

Раніше ZBSband співали пісні російською мовою. Зараз хлопці перейшли на українську. Остання спілтна пісня гурту вийшла ще в травні 2022 року. Хлопці тоді перевипустили свій трек з "Х-фактора" під назвою "Будь що буде".

ZBSband – "Будь що буде": дивіться відео

Артисти і далі займаються творчістю. До того ж, Буйлук та Оніщенко продовжують грати у театрі. Але протягом останнього року учасники гурту ZBSband пишуть пісні та співають їх сольно.

Так, Онищенко минулого року випустив пісню "Хай буде завтра". А в квітні 2023 році Буйлук запрем’єрив трек "Дихай глибше". У соцмережах він часто публікує уривки з власних пісень чи віршів.

З початком повномасштабного вторгнення артисти допомагають Збройним силам України, влаштовують збори та купують бійцям спорядження.

Переможці "Х-фактора 9" проводять розіграші та аукціони, активно донатять на армію та шукають для безпритульних тварин нових господарів.