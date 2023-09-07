В 2017 году Богдан и Влад решили создать группу. 24 Канал выяснил, как изменилась жизнь победителей 9 сезона "Х-Фактора" после проекта.

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ZBSband – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Золотой Бойс Шоу Бенд". Почему так? Потому что ребята подружились именно после совместного выступления на сцене киевского театра "Золотые Ворота" (Золотые Boys Show Band).

Золотые – название театра, бойс – здесь все понятно (из английского – “ребята”), шоу – потому что наши песни обречены на шоу, и бэнд как есть,

– рассказывали артисты.

Ребята создали группу, учась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Кроме того, Владислав и Богдан вместе жили в одном общежитии.

Артисты любят кино и музыку. Они пишут песни и стихи, а иногда участвуют в постановках театра.



Богдан Буйлук и Владислав Онищенко / Фото из инстаграммы группы

Участие в шоу "Х-фактор"

Летом 2018 года молодые исполнители пришли на кастинг шоу Х-фактор в городе Мариуполь и порвали зал своим талантом. Тогда Владислав и Богдан получили 4 "да" от жюри.

Каждое выступление артистов поражало зрителей и судей. В шоу их наставницей была певица Настя Каменских.



ZBSband с Настей Каменских / Фото из инстаграммы группы

Уже 29 декабря ZBSband стали победителями в шоу благодаря зрительским голосам. Отметим, что это была первая в истории конкурса группа, которая завоевала золото.

Выступление группы ZBSband в финале "Х-фактора 9": видео

Жизнь после проекта

Уже через несколько месяцев после победы в шоу участники группы ZBSband выпустили дебютный альбом “Аудиотеатр”, презентация которого прошла на импровизированном квартирнике. Всего в альбом вошло 11 акустических песен.

Помогала юным артистам в исполнении их желания украинская певица Настя Каменских. После Х-фактор 9 юные певцы поддерживали с ней связь.

В марте 2019 года Богдан и Влад выпустили юмористическую песню и клип под названием "8 Марта", в котором снялась Каменских. По сюжету клипа артистка сыграла роль капризной звезды. Интересно, что ребята сами сняли клип к треку.

В 2019 году Владислав Онищенко женился на русской актрисе Анастасией Ивановой. По словам певца, первое свидание было провальным, но во время второго он понял, что влюбился.

Пара вместе уже 4 года, они воспитывают сына Исайя, мальчику исполнилось 2 года.



Владислав Онищенко с женой и сыном / Фото с его инстаграммы

Справка! Анастасия Иванова – русская актриса театра и кино. Она известна по роли Юлии Семакин в сериале “Универ. Новая общность». Также девушка сыграла эпизодические роли в телесериалах "След", "Пятая стража" и "Дело врачей".

Сейчас актриса живет на Украине с любимым и снимается в фильмах. Она поддерживает Украину в войне. В начале вторжения Анастасия опубликовала трогательное сообщение, в котором рассказала – нашла в Украине любовь, друзей и творчество.

Добавим, что Богдан Буйлук личную жизнь скрывает.

Где сейчас ребята

Ранее ZBSband пели песни на русском языке. Сейчас ребята перешли на украинский. Последняя союзная песня группы вышла еще в мае 2022 года. Ребята тогда перевыпустили свой трек с "Х-фактора" под названием "Будет что будет".

ZBSband – "Будет что будет": смотрите видео

Артисты и дальше занимаются творчеством. К тому же Буйлук и Онищенко продолжают играть в театре. Но в течение последнего года участники группы ZBSband пишут песни и поют их сольно.

Так, Онищенко в прошлом году выпустил песню "Да будет завтра". А в апреле 2023 года Буйлук заметил трек "Дыши глубже". В соцсетях он часто публикует отрывки из песен или стихов.

С началом полномасштабного вторжения артисты помогают Вооруженным силам Украины, устраивают собрание и покупают бойцам снаряжение.

Победители “Х-фактора 9” проводят розыгрыши и аукционы, активно доначат на армию и ищут для беспризорных животных новых хозяев.