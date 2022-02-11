"Збірка топ синглів": Слава Камінська презентувала перший сольний альбом

11 лютого 2022 , 15:31
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Джерело:

ютуб-канал Слави Камінської

Майже рік тому дует "НеАнгели" розпався, а Слава та Віка почали сольні кар'єри. Камінська перша випустила прем'єрний альбом – "Имя Твое". До нього увійшли сім пісень, які сама артистка назвала "музичними драмами" зі свого життя.

Довгоочікуваний реліз першого сольного альбому "Имя Твое" відбувся у п'ятницю, 11 лютого, напередодні Дня святого Валентина. Тож сама Слава Камінська переконана, що її нові хіти стануть "саундтреками до 14 лютого". 

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Слава Камінська презентувала перший сольний альбом

До ліричного лонгплею про кохання ввійшли сім композицій, написаних різними авторами: Юрієм Лемчуком, який створив хіти "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам", Артемом Івановим, котрий три роки тому написав Камінській сольну пісню "Хорошо":

  • "Уходить необходимо";
  • "Не трать моё время";
  • "Рай";
  • "Имя твоё"; 
  • "Пополам";
  • "Должен поверить";
  • "Должен поверить – Piano".
До слова, фортепіанну версію пісні "Должен поверить" Слава Камінська записала з піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою.

Слава Камінська на обкладинці сольного альбому / Фото з пресслужби  

Цікаво, що головний сингл альбому "Имя твоё" Слава присвятила історії кохання з ексчоловіком Едгаром Камінським. Вона заспівала про те, що кохання може трансформуватися і знаходити продовження в дітях. Тоді як у пісні "Пополам" артистка виклала історію останніх стосунків, які закінчилися болісним розставанням.

Слава Камінська – альбом "Имя Твое": слухайте онлайн

Реакція мережі на перший сольний альбом Слави Камінської 

  • "Просто збірка топ синглів, на висоті! На репіті вже";
  • "Уже на репіті пісня "Должен поверить". Альбом розкішний";
  • "До мурашок, ви велика молодчина";
  • "Твій голос, талан, подача, сенс – бомба. Твори і витворяй далі";
  • "Дуже сильно! Який голос, мелодії, тексти. Справжнє задоволення від прослуховування";
  • "Кожен трек – хіт". 
Автор: Марина Джура