Слава Камінська презентувала перший сольний альбом

До ліричного лонгплею про кохання ввійшли сім композицій, написаних різними авторами: Юрієм Лемчуком, який створив хіти "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам", Артемом Івановим, котрий три роки тому написав Камінській сольну пісню "Хорошу":

  • "Уходить необходимо";
  • "Не трать моё время";
  • "Рай";
  • "Имя твоё";
  • "Пополам";
  • "Должен поверить";
  • "Должен поверить – Piano".

Слава Камінська на обкладинці сольного альбому / Фото з пресслужби

Цікаво, що головний сингл альбому "Имя твоё" Слава присвятила історії кохання з ексчоловіком Едгаром Камінським. Вона заспівала про те, що кохання може трансформуватися і знаходити продовження в дітях. Тоді як у пісні "Пополам" артистка виклала історію останніх стосунків, які закінчилися болісним розставанням.

Слава Камінська – альбом "Имя Твое": слухайте онлайн

Реакція мережі на перший сольний альбом Слави Камінської

  • "Просто збірка топ синглів, на висоті! На репіті вже";
  • "Уже на репіті пісня "Должен поверить". Альбом розкішний";
  • "До мурашок, ви велика молодчина";
  • "Твій голос, талан, подача, сенс – бомба. Твори і витворяй далі";
  • "Дуже сильно! Який голос, мелодії, тексти. Справжнє задоволення від прослуховування";
  • "Кожен трек – хіт".