Слава Камінська презентувала перший сольний альбом
До ліричного лонгплею про кохання ввійшли сім композицій, написаних різними авторами: Юрієм Лемчуком, який створив хіти "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам", Артемом Івановим, котрий три роки тому написав Камінській сольну пісню "Хорошу":
- "Уходить необходимо";
- "Не трать моё время";
- "Рай";
- "Имя твоё";
- "Пополам";
- "Должен поверить";
- "Должен поверить – Piano".
Слава Камінська на обкладинці сольного альбому / Фото з пресслужби
Цікаво, що головний сингл альбому "Имя твоё" Слава присвятила історії кохання з ексчоловіком Едгаром Камінським. Вона заспівала про те, що кохання може трансформуватися і знаходити продовження в дітях. Тоді як у пісні "Пополам" артистка виклала історію останніх стосунків, які закінчилися болісним розставанням.
Слава Камінська – альбом "Имя Твое": слухайте онлайн
Реакція мережі на перший сольний альбом Слави Камінської
- "Просто збірка топ синглів, на висоті! На репіті вже";
- "Уже на репіті пісня "Должен поверить". Альбом розкішний";
- "До мурашок, ви велика молодчина";
- "Твій голос, талан, подача, сенс – бомба. Твори і витворяй далі";
- "Дуже сильно! Який голос, мелодії, тексти. Справжнє задоволення від прослуховування";
- "Кожен трек – хіт".