Довгоочікуваний реліз першого сольного альбому "Имя Твое" відбувся у п'ятницю, 11 лютого, напередодні Дня святого Валентина. Тож сама Слава Камінська переконана, що її нові хіти стануть "саундтреками до 14 лютого". До теми У шоу-бізнесі не вистачає конфліктів, – солістка KAZKA прокоментувала скандал "НеАнгелів"

Слава Камінська презентувала перший сольний альбом

До ліричного лонгплею про кохання ввійшли сім композицій, написаних різними авторами: Юрієм Лемчуком, який створив хіти "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам", Артемом Івановим, котрий три роки тому написав Камінській сольну пісню "Хорошу":

"Уходить необходимо";

"Не трать моё время";

"Рай";

"Имя твоё";

"Пополам";

"Должен поверить";

"Должен поверить – Piano".

До слова, фортепіанну версію пісні "Должен поверить" Слава Камінська записала з піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою.

Слава Камінська на обкладинці сольного альбому / Фото з пресслужби

Цікаво, що головний сингл альбому "Имя твоё" Слава присвятила історії кохання з ексчоловіком Едгаром Камінським. Вона заспівала про те, що кохання може трансформуватися і знаходити продовження в дітях. Тоді як у пісні "Пополам" артистка виклала історію останніх стосунків, які закінчилися болісним розставанням.

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Реакція мережі на перший сольний альбом Слави Камінської