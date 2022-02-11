Долгожданный релиз первого сольного альбома "Имя Твое" состоялся в пятницу, 11 февраля, в канун Дня святого Валентина. Сама Слава Каминская убеждена, что ее новые хиты станут "саундтреками к 14 февраля".

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Слава Каминская представила первый сольный альбом

В лирический лонгплей о любви вошли семь композиций, написанных разными авторами: Юрием Лемчуком, создавшим хиты "НеАнгелов" – "Роман" и "По клеточкам", Артемом Ивановым, который три года назад написал Каминской сольную песню "Хорошо":

"Уходить необходимо";

"Не трать мое время";

"Рай";

"Имя твое";

"Пополам";

"Должен поверить";

"Должен поверить – Piano".

К слову, фортепианную версию песни "Должен поверить" Слава Каминская записала с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.