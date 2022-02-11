Слава Каминская на обложке сольного альбома / Фото из пресс-службы

Интересно, что главный сингл альбома "Имя твое" Слава посвятила истории любви с экс-мужем Эдгаром Каминским. Она спела о том, что любовь может трансформироваться и находить продолжение в детях. Тогда как в песне "Пополам" артистка изложила историю последних отношений, закончившихся болезненным расставанием.

Слава Каминская – альбом "Имя Твое": слушайте онлайн

Реакция сети на первый сольный альбом Славы Каминской

  • "Просто сборник топ-синглов, на высоте! На репите уже";
  • "Уже на репите песня "Должен поверить". Альбом роскошный";
  • "До мурашек, вы большая молодец";
  • "Твой голос, талант, подача, смысл – бомба. Твори и вытворяй дальше";
  • "Очень сильно! Какой голос, мелодии, тексты. Настоящее удовольствие от прослушивания";
  • "Каждый трек – хит".