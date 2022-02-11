Слава Каминская выпустила первый сольный альбом / Фото из инстаграма певицы
Почти год назад дуэт "НеАнгелы" распался, а Слава и Вика начали сольные карьеры. Каминская первая выпустила премьерный альбом – "Имя Твое". В него вошли семь песен, которые сама артистка назвала "музыкальными драмами" из своей жизни.
Слава Каминская на обложке сольного альбома / Фото из пресс-службы
Интересно, что главный сингл альбома "Имя твое" Слава посвятила истории любви с экс-мужем Эдгаром Каминским. Она спела о том, что любовь может трансформироваться и находить продолжение в детях. Тогда как в песне "Пополам" артистка изложила историю последних отношений, закончившихся болезненным расставанием.
Слава Каминская – альбом "Имя Твое": слушайте онлайн
Реакция сети на первый сольный альбом Славы Каминской
"Просто сборник топ-синглов, на высоте! На репите уже";
"Уже на репите песня "Должен поверить". Альбом роскошный";
"До мурашек, вы большая молодец";
"Твой голос, талант, подача, смысл – бомба. Твори и вытворяй дальше";
"Очень сильно! Какой голос, мелодии, тексты. Настоящее удовольствие от прослушивания";