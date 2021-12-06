Збирала речі і йшла, – Даша Квіткова про сварку з Нікітою Добриніним на початку стосунків

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла про одну з перших гучних скандалів з Нікітою Добриніним. Тоді вона мало не покинула бойфренда.

Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова пригадала, якою була одною з перших сварок з Нікітою Добриніним після завершення проєкту. Вона сталась за недовгий час після того, як пара почала жити разом.

Читайте також Трохи повільний, – чому Юлія Саніна свариться з чоловіком

Сварка Даші Квіткової з Нікітою Добриніним

Блогерка пригадала, що одного разу Нікіта захотів полетіти до Барселони, щоб розвіятися. Даша зраділа, бо подумала, що вони їдуть удвох. Однак Добринін висловив бажання побути самому.

Мені він каже, що я хочу побути один, а потім я дізнаюся, що там він зустрічається з друзями. На цьому тлі у нас відбулася велика сварка, де я збирала речі і йшла. Він мене зупинив, ми поговорили й відтоді, якщо він хоче до Барселони, то ми летимо разом,

– зізналась Даша Квіткова.

Та на думку Нікіти Добриніна, перші сварки пари ставалися одразу після шоу "Холостяк". Адже Даші доводилося дивитися на те, як він проводив час з іншими.



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Фото з інстаграму блогерки