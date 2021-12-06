Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова вспомнила, какой была одной из первых ссор с Никитой Добрыниным после завершения проекта. Она произошла через недолгое время после того, как пара начала жить вместе.

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Ссора Даши Квитковой с Никитой Добрыниным

Блогер вспомнила, что однажды Никита захотел полететь в Барселону, чтобы развеяться. Даша обрадовалась, потому что подумала, что они едут вдвоем. Однако Добрынин выразил желание побыть самому.

Мне он говорит, что я хочу побыть один, а потом я узнаю, что там он встречается с друзьями. На этом фоне у нас произошла крупная ссора, где я собирала вещи и уходила. Он меня остановил, мы поговорили и с тех пор, если он хочет в Барселону, то мы летим вместе,

– призналась Даша Цветочная.

Но по мнению Никиты Добрынина, первые ссоры пары происходили сразу после шоу "Холостяк". Ведь Даше приходилось смотреть на то, как он проводил время с другими.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма блогера

Отметим, недавно в отношениях супругов также произошел небольшой кризис. Паре не хватало времени друг на друга из-за рождения первенца. Поэтому они вдвоем отправились в Испанию, где провели неделю. За малышом в то время ухаживала мама Даши Квитковой.