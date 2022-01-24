Зберегти кожен момент, – дружина Віктора Павліка знялась у зворушливій фотосесії з сином
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Дружина музиканта Віктора Павліка показала миловидні фото з сином Михайлом. Катерина Реп'яхова зворушила мережу новими світлинами.
Дружина відомого українського співака Віктора Павліка поділилась новими фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала кадри з фотосесії з сином, у якій знялась нещодавно.
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Нові фото Реп'яхової з сином
Дружина Віктора Павліка позувала перед камерою на темному тлі. Для зйомки вона одягнула чорну трикотажну сукню на довгий рукав з вирізами до стегон.
Катерина Реп'яхова доповнила елегантний образ сережками-кільцями, каблучкою та чорним манікюром у стиль до фотосесії. Волосся вона зібрала в акуратний пучок, накрутивши у локон одне пасмо.
На обличчі зіркова дружина зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі блискучими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.
Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Кохана музиканта позувала з 7-місячним сином Михайлом на колінах. Він постав у стильних темних джинсах та біло-червоній сорочці з клітчастим принтом.
Просто дуже люблю свого сина. І щаслива, що життя мені подарувало материнство. Хочеться зберегти у пам'яті кожен момент,
– підписала фото Катерина.
Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Катерина Реп'яхова зворушила мережу новими кадрами з сином. Шанувальники активно обговорюють знімки в коментарях:
- "Класнючі";
- "Синуля дуже кльовий";
- "Прекрасні фото";
- "Так усміхається завжди";
- "Дуже гарний хлопчик";
- "Як це мило";
- "Дуже красиві";
- "Які чудові фотографії".
Зауважимо, нещодавно Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова повернулися з відпочинку в Буковелі. Там вони проводили зимову відпустку від початку 2022 року. Дружина артиста активно ділилась мальовничими фотографіями та розповідала про фінансовий бік канікул.