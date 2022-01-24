Жена известного украинского певца Виктора Павлика поделилась новыми фото на личной странице в инстаграме. Она показала кадры из фотосессии с сыном, в которой снялась недавно.

Интересно Катя Репяхова хочет увеличить грудь и сменить нос: как реагирует Виктор Павлик

Новые фото Репяховой с сыном

Жена Виктора Павлика позировала перед камерой на темном фоне. Для съемки она надела черное трикотажное платье на длинный рукав с вырезами до бедер.

Екатерина Репяхова дополнила элегантный образ серьгами-кольцами, кольцом и черным маникюром в стиль к фотосессии. Волосы она собрала в аккуратный пучок, накрутив в локон одну прядь.

На лице звездная жена сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза блестящими тенями и накрасила губы нюдовой помадой.



Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Возлюбленная музыканта позировала с 7-месячным сыном Михаилом на коленях. Он предстал в стильных темных джинсах и бело-красной рубашке с клетчатым принтом.

Просто очень люблю своего сына. И счастлива, что жизнь мне подарила материнство. Хочется сохранить в памяти каждый момент,

– подписала фото Катерина.



Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Екатерина Репяхова растрогала сеть новыми кадрами с сыном. Поклонники активно обсуждают снимки в комментариях:

"Класнючие";

"Сынуля очень клевый";

"Прекрасные фото";

"Так улыбается всегда";

"Очень красивый мальчик";

"Как это мило";

"Очень красивые";

"Какие замечательные фотографии".

Заметим, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова вернулись с отдыха в Буковеле. Там они проводили зимний отпуск с начала 2022 года. Жена артиста активно делилась живописными фотографиями и рассказывала о финансовой стороне каникул.