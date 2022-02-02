Український ведучий Григорій Решетник іноді показує, як працює на різноманітних заходах. Днями він поділився кумедним відео.

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Григорій Решетник танцював під Каменських

Днями Григорій Решетник разом з Лесею Нікітюк були ведучими модного показу нової колекції бренду VOVK. На заході побувала й Настя Каменських, яка виступила з піснею "Девочки рулят".

У перерві між роботою телеведучий підтанцьовував під трек артистки. Так чоловік веселився на заході.

Реакція мережі

Користувачі інстаграму активно відреагували на ролик Григорія Решетника. Відео переглянули понад 60 тисяч разів. До того ж фани пишуть кумедні коментарі під роликом: