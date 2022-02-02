Украинский ведущий Григорий Решетник иногда показывает, как работает на различных мероприятиях. На днях он поделился забавным видео.
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Григорий Решетник танцевал под Каменских
На днях Григорий Решетник вместе с Лесей Никитюк были ведущими модного показа новой коллекции бренда VOVK. На мероприятии побывала и Настя Каменских, которая выступила с песней "Девочки рулят".
В перерыве между работой телеведущий пританцовывал под трек артистки. Так мужчина веселился на мероприятии.
Реакция сети
Пользователи инстаграма активно отреагировали на ролик Григория Решетника. Видео посмотрели свыше 60 тысяч раз. К тому же фаны пишут забавные комментарии под роликом:
- "Ну Григорий, вы супер";
- "О, это заявка на "Танцы со звездами"";
- "Гриша, как всегда";
- "Смешной, крутой";
- "Гриша, классно танцуешь";
- "Можно и на шоу "Танцы со звездами" теперь";
- "Подготовка к "Танцам со звездами"?";
- "Гриша, класс, настрой на все 100";
- "Лучшая подтанцовка".