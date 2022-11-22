Хтось міг докинути фінансів, – Тополя про скандальні заяви Маска і Папи Римського

Український музикант Тарас Тополя прокоментував неоднозначні заяви Ілона Маска та Папи Римського. Він припустив, що на них можуть впливати.

Винахідник Ілон Маск і Папа Римський Франциск уже не раз відзначались неоднозначними заявами про війну Росії з Україною. Лідер гурту "Антитіла" припустив, що вони перебувають у своїй інформаційній бульбашці, де є місце російській пропаганді.

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Тарас Тополя про Маска і Папу Римського

Щодо бізнесмена Ілона Маска Тарас Тополя має багато версій.

Перша – що в той період винахідник купував Twitter і "хтось зацікавлений йому міг докинути фінансів на це".

Друга версія – що на нього впливає кохана жінка чи близьке сімейне оточення.

Не один уже був приклад, коли якісь американські експерти несуть єресь щодо війни в Україні, виправдовуючи росіян, а потім виявляється, що дружина в чолов'яги – росіянка,

– підкреслив лідер "Антитіл".

Третя версія – це поняття cutting losses, що існує в Америці.

Як розповів Тарас Тополя, його вітчим пояснював, що коли американці зазнають збитків, то починають грати в нову гру. "У Маска це може бути мислення щодо війни в Україні: мовляв, треба зафіксувати збитки й зупинитися, щоб не стало гірше. Інакше кажучи, капітулювати, поки не пізно. А гірше, що очікує у своєму розумінні Маск, я підозрюю – це ядерна катастрофа, до якої світ несеться, з його точки зору".

Він теж у своїй бульбашці, ймовірно, що в цій бульбашці є російська пропаганда з її страшилками й шантажем. А Маск людина бізнесу, його бізнес теж певним чином залежить від ринку, від ситуації у світі,

– зазначив Тарас Тополя.

Щодо Папи Франциска – Тарас Тополя поділився, що ми не можемо знати "що стукнуло йому в голову". "Я схиляюся до того, що його позиція лояльності до росіян теж пов’язана з його оточенням, з бульбашкою, в якій він живе і не розуміє до кінця, що відбувається в Україні".