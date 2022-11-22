Винахідник Ілон Маск і Папа Римський Франциск уже не раз відзначались неоднозначними заявами про війну Росії з Україною. Лідер гурту "Антитіла" припустив, що вони перебувають у своїй інформаційній бульбашці, де є місце російській пропаганді.

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Тарас Тополя про Маска і Папу Римського

Щодо бізнесмена Ілона Маска Тарас Тополя має багато версій.

Перша – що в той період винахідник купував Twitter і "хтось зацікавлений йому міг докинути фінансів на це".

Друга версія – що на нього впливає кохана жінка чи близьке сімейне оточення.

Не один уже був приклад, коли якісь американські експерти несуть єресь щодо війни в Україні, виправдовуючи росіян, а потім виявляється, що дружина в чолов'яги – росіянка,

– підкреслив лідер "Антитіл".

Третя версія – це поняття cutting losses, що існує в Америці.

Як розповів Тарас Тополя, його вітчим пояснював, що коли американці зазнають збитків, то починають грати в нову гру. "У Маска це може бути мислення щодо війни в Україні: мовляв, треба зафіксувати збитки й зупинитися, щоб не стало гірше. Інакше кажучи, капітулювати, поки не пізно. А гірше, що очікує у своєму розумінні Маск, я підозрюю – це ядерна катастрофа, до якої світ несеться, з його точки зору".

Він теж у своїй бульбашці, ймовірно, що в цій бульбашці є російська пропаганда з її страшилками й шантажем. А Маск людина бізнесу, його бізнес теж певним чином залежить від ринку, від ситуації у світі,

– зазначив Тарас Тополя.

Щодо Папи Франциска – Тарас Тополя поділився, що ми не можемо знати "що стукнуло йому в голову". "Я схиляюся до того, що його позиція лояльності до росіян теж пов’язана з його оточенням, з бульбашкою, в якій він живе і не розуміє до кінця, що відбувається в Україні".

Нагадаємо, Тарас Тополя не вперше висловлюється про Папу Римського. Після його скандальних заяв про "російський гуманізм" та натхнення творами Достоєвського музикант показав сувенір, який привезли понтифіку. Він висловив сподівання, що хоч це "вправить" йому мізки.