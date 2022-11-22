Изобретатель Илон Маск и Папа Римский Франциск уже не раз отличались неоднозначными заявлениями о войне России с Украиной. Лидер группы "Антитела" предположил, что они находятся в своем информационном пузыре, где есть место российской пропаганде.

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Тарас Тополь о Маске и Папе Римском

Относительно бизнесмена Илона Маска Тарас Тополь имеет много версий.

Первая – что в тот период изобретатель покупал Twitter и "кто-то заинтересованный ему мог прикинуть финансы на это".

Вторая версия – на него влияет любимая женщина или близкое семейное окружение.

Не один уже был пример, когда какие-то американские эксперты несут ересь по поводу войны в Украине, оправдывая россиян, а затем оказывается, что жена у мужчины – россиянка,

– подчеркнул лидер "Антител".

Третья версия – это понятие cutting losses, существующее в Америке.

Как рассказал Тарас Тополя, его отчим объяснял, что когда американцы терпят убытки, то начинают играть в новую игру. "В Маска это может быть мышление относительно войны в Украине: мол, надо зафиксировать убытки и остановиться, чтобы не стало хуже. Иными словами, капитулировать пока не поздно. А хуже, что ожидает в своем понимании Маск, я подозреваю – это ядерная катастрофа, в которую мир несется, с его точки зрения".

Он тоже в своем пузыре, вероятно, что в этом пузыре есть российская пропаганда с его страшилками и шантажом. А Маск человек бизнеса, его бизнес тоже определенным образом зависит от рынка, от ситуации в мире,

– отметил Тарас Тополя.

Относительно Папы Франциска – Тарас Тополя поделился, что мы не можем знать "что стукнуло ему в голову". "Я склоняюсь к тому, что его позиция лояльности к россиянам тоже связана с его окружением, с пузырьком, в котором он живет и не понимает до конца происходящего в Украине".

Напомним, Тарас Тополя не впервые высказывается о Папе Римском. После его скандальных заявлений о "русском гуманизме" и вдохновении произведениями Достоевского музыкант показал сувенир, который привезли понтифику. Он выразил надежду, что хоть это "вправит" ему мозги.