Відома співачка Ірина Білик нечасто показує дітей на сторінці в інстаграмі. Однак з особливої нагоди зірка поділилась рідкісним кадром.

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Ірина Білик показала рідкісне фото сина

Виконавиця опублікувала світлину з домашнього архіву. На ній наймолодший син Ірини Білик позує ще малюком й грається. Сама співачка постала перед камерою у темно-синьому вбранні та з макіяжем. Вона нахилилась до Табріза, щоб його поцілувати.

Ірина Білик також привітала сина з днем народження. Днями йому виповнилося 6 років.

З днем народження, наш улюблений Табріз! Сонячний малюк!

– підписала кадр артистка.



Ірина Білик з сином / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, попри те, що Табріз ще не ходив до школи, він вже отримав свій перший гонорар. За зйомку у рекламі хлопчик отримав 1000 гривень. На ці гроші він купив собі солодощі та іграшки.

У коментарях під фото шанувальники долучаються до привітань і засипають зіркову матусю компліментами. Українські зірки – Євгенія Власова, Марія Бурмака та інші також не утрималися від коментарів.