Застарілі стратегії не працюють, – солістка Go_A відповіла на критику з боку Іво Бобула

Нещодавно артист Іво Бобул різко висловився про солістку гурту Go_A. Вона відповіла співаку і зазначила, що цінності слухачів змінюються. Пісня SHUM, яку Бобул назвав нічого не вартою, викликає навіть у зарубіжних фанів бажання підспівувати й вивчати українське.

За словами українського артиста Іво Бобула, солістка гурту Go_A – Катерина Павленко – "ніхто, і звуть її ніяк". Сама співачка зауважила, що кожен має право на свою думку, однак завжди слід прислухатися до сучасних любителів музики.

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Катерина Павленко про критику від Іво Бобула

Солістка Go_A зазначила, що поважає тих артистів, які були на засадах формування музики у молодій незалежній Україні.

На їхніх піснях виростали покоління, формувалися світогляди, але варто не втрачати з уваги те, що цінності слухачів змінюються, і зараз це відбувається швидше, аніж будь-коли. Застарілі стратегії більше не працюють, і артистам нового покоління важливо відчувати, що саме потрібно сучасному слухачу,

– наголосила артистка.

Катерина Павленко додала, що пісня SHUM має власну історію створення. Адже музиканти шукали те, що б поєднало всіх українців. Та композиція пішла далеко далі, адже навіть європейські фанати підспівували попри незнання мови.

"Незважаючи на багатошаровий смисл текстів, зашифровані культурні коди та відсилання до національної спадщини, саме ці слова, покладені на музику, зрезонували не тільки з українцями, а й з зарубіжною публікою", – додала зірка.

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Солістка фолькгурту розповіла про шанувальника з Мексики, який підійшов до музикантки і почав читати їй вірші Тараса Шевченка.

"Виявилося, що наша пісня надихнула його дізнатися більше про українську культуру, і зараз він навчається на українській філології в Польщі. Це так розчулює, спостерігати, як люди приїжджають до нас на концерти з інших континентів, тримають в руках український прапор і віддають нам свою шалену любов. Після таких випадків розумієш, що наша музика справді потрібна людям", – зізналась Павленко.



Go_A / Фото з інстаграму гурту

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