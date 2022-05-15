Заспівали Happy Birthday: лідера Kalush привітали з днем народження після фіналу Євробачення
Лідера гурту Kalush Олега Псюка привітали з днем народження просто під час переможної пресконференції. Увесь зал заспівав фронтмену гурту Happy Birthday.
Лідеру Kalush виповнюється 29 років
Про те, що в українського виконавця наближається день народження згадав один із журналістів, які були присутні на пресконференції після закінчення Євробачення.
Увага Переможець Євробачення-2022: біографія Kalush Orchestra
Зокрема, журналіст спершу запитав в Олега, чи дійсно у нього день народження. На що той відповів, що так, 16 травня і він приємно вражений, що він знає це.
Тож, далі зал підтримав переможця Євробачення і привітав його заспівавши Happy Birthday.
Реакція учасників гурту була теплою, вони підхопили пісню і з посмішками привітали Олега.
Побачити цю приємність можна на 12 хвилині відео.
Згодом в Олега запитали чи буде він святкувати свій день народження зі своєю мамою, зі Стефанією? Переможець відповів, що у цей день у нього буде складна дорога в Україну, а ось наступного дня – таки буде радий відсвяткувати з родиною.
Я буду в літаку, потім в машині, потім в автобусі. Хотілось би з мамою, з дівчиною, з родиною провести час,
– зазначив Олег Псюк.
До слова, під час конференції інші учасники Kalush Orchestra також розповіли про плани після повернення з Євробачення. Наголосили, що будуть продовжувати боротьбу за Україну. Вони додали, що дозвіл на виїзд за кордон завершується 17 травня.Цікаво! Kalush Orchestra впевнено увійшли в історію Євробачення. Українці зайняли друге місце за кількістю отриманих голосів за всі роки існування музичного конкурсу.
Україна перемогла на Євробаченні-2022
- Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" отримали тріумфальну перемогу на Євробаченні з рекордним 631 балом.
- У фіналі, після виступу, соліст гурту Олег Псюк закликав світ визволити наших військовослужбовців з "Азовсталі", що у Маріуполі.
- Уже під час конференції музикант пояснив іноземним журналістам, що ситуація в Маріуполі – це велика біда нашої країни.
- Тож, Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти.
- До слова, гучна заява могла стати причиною дискваліфікації гурту. Однак, гурт наголосив, що питання Маріуполя важливіше, ніж дискваліфікація.
До теми – "Євробачення буде в українському Севастополі": Овдієнко про перемогу України