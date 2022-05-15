Лидеру Kalush исполняется 29 лет

О том, что у украинского исполнителя приближается день рождения, упомянул один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции после окончания Евровидения.

Внимание Победитель Евровидения-2022: биография Kalush Orchestra

В частности, журналист сначала спросил Олега, действительно ли у него день рождения. На что тот ответил, что да, 16 мая и он приятно удивлен, что журналист знает это.

Следовательно, дальше зал поддержал победителя Евровидения и поздравил его спев Happy Birthday.

Реакция участников группы была теплой, они подхватили песню и с улыбками приветствовали Олега.

В частности, увидеть это удовольствие можно на 12 минуте видео.

Впоследствии у Олега спросили, будет ли он праздновать свой день рождения со своей мамой, со Стефанией? Победитель ответил, что в этот день у него будет сложная дорога в Украину, а вот на следующий день будет рад отпраздновать с семьей.

Я буду в самолете, потом в машине, потом в автобусе. Хотелось бы с мамой, с девушкой, с семьей провести время,

– отметил Олег Псюк.

Кстати, во время конференции другие участники Kalush Orchestra также рассказали о планах по возвращении из Евровидения . Подчеркнули, что будут продолжать борьбу за Украину. Они добавили, что разрешение на выезд за границу завершается 17 мая.

Интересно! Kalush Orchestra уверенно вошли в историю Евровидения. Украинцы заняли второе место по количеству получаемых голосов за все годы существования музыкального конкурса.

Украина победила на Евровидении-2022

Kalush Orchestra с песней "Стефания" одержали триумфальную победу на Евровидении с рекордным 631 баллом.

В финале, после выступления, солист группы Олег Псюк призвал мир освободить наших военнослужащих из "Азовстали" в Мариуполе.

Уже на конференции музыкант объяснил иностранным журналистам, что ситуация в Мариуполе – это большая беда нашей страны .

Украина просит третью страну вмешаться, чтобы помочь бойцам выйти.

К слову, громкое заявление могло стать причиной дисквалификации группы. Однако группа подчеркнула, что вопрос Мариуполя важнее, чем дисквалификация .

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