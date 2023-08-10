Розриває душу, – Дзідзьо відреагував на загибель у Запоріжжі музиканток, які співали його хіт

Внаслідок удару по Запоріжжю 9 серпня загинули дівчита, які всього за годину до цього виступали, щоб зібрати гроші на ЗСУ. В мережі поширили фрагмент з виступу музиканток, вони співали хіт Дзідзьо. Тепер ця новина дійшла до самого артиста.

Жертвами ракетної атаки стали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. Дівчата за годину до прильоту збирали кошти на ЗСУ.

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У мережі поширили фрагмент з виступу дівчат. Світлана та Крістіна співали пісню Дзідзьо "Я і Сара". Дізнавшись про це, артист Михайло Хома відреагував на вбивство музиканток у Запоріжжі.

В інстаграмі Дзідзьо розмістив відео з виступом дівчат, яких вбили окупанти.

Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і частинку душі кожного з нас… Душу розриває від болю,

– написав співак.

Зіркові колеги та шанувальники теж відреагували на цинічний вчинок окупантів та висловили співчуття:

"Який жах і біль".

"Невимовно болить…"

"Яке горе, болить душа! Співчуття рідним та близьким!"

"Яке горе! Вічна памʼять дівчаткам!"

"Боже, як болить".

"Вічна пам'ять дівчаткам, це неймовірне горе…"

"Такі молоді та талановиті, у дівчат, мабуть, багато планів було... Співчуття близьким".

"Просто вбивають всю нашу молодь…"

Що відомо про удар по Запоріжжю: