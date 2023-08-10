Жертвами ракетной атаки стали Светлана Семейкина и Кристина Спицина. Девушки за час до прилета собирали средства на ВСУ.

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В сети распространили фрагмент из выступления девушек. Светлана и Кристина пели песню Дзидзьо "Я и Сара". Узнав об этом, артист Михаил Хома отреагировал на убийство музыкантов в Запорожье.

В инстаграмме Дзидзьо разместил видео с выступлением девушек, которое убили оккупанты.

Господи, еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и частицу души каждого из нас.

– написал певец.

Звездные коллеги и поклонники тоже отреагировали на циничный поступок окупантов и выразили соболезнования:

"Какой ужас и боль".

"Невероятно болит…"

"Какое горе, болит душа! Соболезнование родным и близким!"

"Какое горе! Вечная память девочкам!"

"Боже, как болит".

"Вечная память девочкам, это невероятное горе…"

"Такие молодые и талантливые, у девушек, наверное, много планов было... Соболезнование близко".

"Просто убивают всю нашу молодежь…"

Что известно об ударе по Запорожью: