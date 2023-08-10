Жертвами ракетної атаки стали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. Дівчата за годину до прильоту збирали кошти на ЗСУ.
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У мережі поширили фрагмент з виступу дівчат. Світлана та Крістіна співали пісню Дзідзьо "Я і Сара". Дізнавшись про це, артист Михайло Хома відреагував на вбивство музиканток у Запоріжжі.
В інстаграмі Дзідзьо розмістив відео з виступом дівчат, який вбили окупанти.
Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і частинку душі кожного з нас… Душу розриває від болю,
– написав співак.
Зіркові колеги та шанувальники теж відреагували на цинічний вчинок окупантів та висловили співчуття:
- "Який жах і біль".
- "Невимовно болить…"
- "Яке горе, болить душа! Співчуття рідним та близьким!"
- "Яке горе! Вічна памʼять дівчаткам!"
- "Боже, як болить".
- "Вічна пам'ять дівчаткам, це неймовірне горе…"
- "Такі молоді та талановиті, у дівчат мабуть багато планів було... Співчуття близьким".
- "Просто вбивають всю нашу молодь…"
Що відомо про удар по Запоріжжю:
- Ввечері 9 серпня російські війська вдарили по церкві й супермаркету в Запоріжжі. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Ще 9 людей – травмовані.
- Музикантки Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина виступали в центрі міста, а вже через годину російські загарбники забрали їх життя. Одна з дівчат загинула на місці удару, друга – померла вранці у реанімації.
- Внаслідок обстрілу ворог зруйнував храм Святих апостолів Петра і Павла та торговельні точки. Вибухова хвиля вибила шибки у багатоповерхівках, а на території храму виникла пожежа.
- Перші кадри після обстрілу Запоріжжя опублікував президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що окупанти отримають відповідь за свій терор на передовій.