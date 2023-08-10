Жертвами ракетної атаки стали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. Дівчата за годину до прильоту збирали кошти на ЗСУ.

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У мережі поширили фрагмент з виступу дівчат. Світлана та Крістіна співали пісню Дзідзьо "Я і Сара". Дізнавшись про це, артист Михайло Хома відреагував на вбивство музиканток у Запоріжжі.

В інстаграмі Дзідзьо розмістив відео з виступом дівчат, який вбили окупанти.

Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і частинку душі кожного з нас… Душу розриває від болю,

– написав співак.

Зіркові колеги та шанувальники теж відреагували на цинічний вчинок окупантів та висловили співчуття:

"Який жах і біль".

"Невимовно болить…"

"Яке горе, болить душа! Співчуття рідним та близьким!"

"Яке горе! Вічна памʼять дівчаткам!"

"Боже, як болить".

"Вічна пам'ять дівчаткам, це неймовірне горе…"

"Такі молоді та талановиті, у дівчат мабуть багато планів було... Співчуття близьким".

"Просто вбивають всю нашу молодь…"

Що відомо про удар по Запоріжжю: