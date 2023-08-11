Цибульська вшанувала пам’ять юних дівчат. Світлана та Крістіна стали жертвами ракетної атаки. Вони за годину до прильоту збирали кошти для військових.
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Артистка в інстаграмі опублікувала відео з виступу музиканток. На відео дівчата співали "Ніч яка місячна".
Цибульська була засмучена через загибель молодих співачок із Запоріжжя. Трагедія її дуже зачепила, тож Оля присвятила їм щемливий вірш:
Обриваються голоси,
Зупиняються дні і долі.
І немає у цім краси,
Тільки ріки густого болю.
Скільки юності і надій
Полетіли птахами в небо…
І волає до неба люд:
Скільки ще пережити треба?
Знай, у райськім твоїм саду
Ти зустрінеш нас, любий Боже.
Когось зараз, когось за вік,
Бо інакше і буть не може.
Що за рана у грудях в нас?
То не кров, то цвіте калина,
Проростає через людей
Вічна й сильна моя країна.
На Голгофі засієм хліб
І наповнимо щастям по вінця.
Бо в раю, любий Боже, це тут…
Тут, де б’ються серця українців.
Українці у коментарях висловили співчуття та подякували Цибульській за такий вірш:
- "Просто нестерпний біль за наших дітей! Талановиті, гарні дівчатка! Кляті рашисти, горіти вам усім, разом з вашою країною у пеклі!"
- "Чудовий вірш, неймовірні дівчата, невимовний біль".
- "Дуже болить. Я їх слухала... Вони такі світлі".
- "Вірш сильний! Тільки як же боляче, нас знищують, і весь звіт дивиться на все це".
- "Просто плачу… Невимовні втрати… І прекрасні слова".
- "Біль невимовний. Слова вірша теж пронизує наскрізь світла памʼять дівчатам".
- "У саме серденько, мʼяких хмаринок…"
Загибель дівчат також прокоментував ведучий Анатолій Анатоліч. Він наголосив, що не треба вважати, що "війна десь далеко", адже ніколи не знаєш, що тебе чекає.
Вчора в Запоріжжі під час обстрілів загинули дві дівчинки Світлана і Крістіна… Я сьогодні був поруч з цим місцем. Як боляче розуміти, що це реальність. Наша з вами. Не робіть вигляд, що це десь далеко,
– написав Анатоліч.
Нагадаємо, що ввечері 9 серпня російські війська вдарили по церкві й супермаркету в Запоріжжі. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Музикантки Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина за годину до атаки виступали в центрі міста. Одна з дівчат загинула одразу на місці удару, друга – померла вранці у реанімації.