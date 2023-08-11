Цибульська вшанувала пам’ять юних дівчат. Світлана та Крістіна стали жертвами ракетної атаки. Вони за годину до прильоту збирали кошти для військових.

Цікаво Розриває душу, – Дзідзьо відреагував на загибель у Запоріжжі музиканток, які співали його хіт

Артистка в інстаграмі опублікувала відео з виступу музиканток. На відео дівчата співали "Ніч яка місячна".

Цибульська була засмучена через загибель молодих співачок із Запоріжжя. Трагедія її дуже зачепила, тож Оля присвятила їм щемливий вірш:

Обриваються голоси,

Зупиняються дні і долі.

І немає у цім краси,

Тільки ріки густого болю.

Скільки юності і надій

Полетіли птахами в небо…

І волає до неба люд:

Скільки ще пережити треба?

Знай, у райськім твоїм саду

Ти зустрінеш нас, любий Боже.

Когось зараз, когось за вік,

Бо інакше і буть не може.

Що за рана у грудях в нас?

То не кров, то цвіте калина,

Проростає через людей

Вічна й сильна моя країна.

На Голгофі засієм хліб

І наповнимо щастям по вінця.

Бо в раю, любий Боже, це тут…

Тут, де б’ються серця українців.

Українці у коментарях висловили співчуття та подякували Цибульській за такий вірш:

"Просто нестерпний біль за наших дітей! Талановиті, гарні дівчатка! Кляті рашисти, горіти вам усім, разом з вашою країною у пеклі!"

"Чудовий вірш, неймовірні дівчата, невимовний біль".

"Дуже болить. Я їх слухала... Вони такі світлі".

"Вірш сильний! Тільки як же боляче, нас знищують, і весь звіт дивиться на все це".

"Просто плачу… Невимовні втрати… І прекрасні слова".

"Біль невимовний. Слова вірша теж пронизує наскрізь світла памʼять дівчатам".

"У саме серденько, мʼяких хмаринок…"

Загибель дівчат також прокоментував ведучий Анатолій Анатоліч. Він наголосив, що не треба вважати, що "війна десь далеко", адже ніколи не знаєш, що тебе чекає.

Вчора в Запоріжжі під час обстрілів загинули дві дівчинки Світлана і Крістіна… Я сьогодні був поруч з цим місцем. Як боляче розуміти, що це реальність. Наша з вами. Не робіть вигляд, що це десь далеко,

– написав Анатоліч.

Нагадаємо, що ввечері 9 серпня російські війська вдарили по церкві й супермаркету в Запоріжжі. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Музикантки Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина за годину до атаки виступали в центрі міста. Одна з дівчат загинула одразу на місці удару, друга – померла вранці у реанімації.