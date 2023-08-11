Цыбульская почтила память юных девушек. Светлана и Кристина стали жертвами ракетной атаки. Они за час до прилета собирали деньги для военных.

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Артистка в инстаграмме опубликовала видео с выступления музыканток. На видео девушки пели "Ночь какая лунная".

Цыбульская была расстроена из-за гибели молодых певиц из Запорожья. Трагедия ее очень задела, поэтому Оля посвятила им щемящее стихотворение:

Обрываются голоса,

Останавливаются дни и судьбы.

И нет в этом красоты,

Только реки густой боли.

Сколько юности и надежд

Улетели птицами в небо…

И взывает к небу народ:

Сколько еще нужно пережить?

Знай, в райском твоем саду

Ты встретишь нас, милый Боже.

Кого сейчас, кого за возраст,

Иначе и быть не может.

Что за рана в груди у нас?

То не кровь, то цветет калина,

Прорастает через людей

Вечная и сильная страна моя.

На Голгофе засеем хлеб

И наполним счастьем до краев.

Ибо в раю, дорогой Бог, это здесь…

Здесь, где бьются сердца украинцев.

Украинцы в комментариях выразили соболезнования и поблагодарили Цыбульскую за такое стихотворение:

"Просто невыносимая боль за наших детей! Талантливые, красивые девочки! Проклятые решисты, гореть вам всем, вместе с вашей страной в аду!"

"Великолепное стихотворение, невероятные девушки, невыразимая боль".

"Очень болит. Я их слушала... Они такие светлые".

"Стихотворение сильное! Только как же больно, нас уничтожают, и весь отчет смотрит на все это".

"Просто плачу... Невыразимые потери... И прекрасные слова".

"Боль неописуемая. Слова стиха тоже пронизывает насквозь светлая память девушкам".

"В самое сердечко, мягкие тучки…"

Гибель девушек также прокомментировал ведущий Анатолий Анатолич. Он подчеркнул, что не надо считать, что "война где-то далеко", ведь никогда не знаешь, что тебя ждет.

Вчера в Запорожье при обстреле погибли две девочки Светлана и Кристина… Я сегодня был рядом с этим местом. Как больно понимать, что это действительность. Наша с вами. Не делайте вид, что это где-то далеко,

– написал Анатолич.

Напомним, что вечером 9 августа российские войска ударили по церкви и супермаркету в Запорожье. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Музыкантки Светлана Семейкина и Кристина Спицына за час до атаки выступали в центре города. Одна из девушек погибла на месте удара, вторая – умерла утром в реанимации.