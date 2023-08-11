Цыбульская почтила память юных девушек. Светлана и Кристина стали жертвами ракетной атаки. Они за час до прилета собирали деньги для военных.
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Артистка в инстаграмме опубликовала видео с выступления музыканток. На видео девушки пели "Ночь какая лунная".
Цыбульская была расстроена из-за гибели молодых певиц из Запорожья. Трагедия ее очень задела, поэтому Оля посвятила им щемящее стихотворение:
Обрываются голоса,
Останавливаются дни и судьбы.
И нет в этом красоты,
Только реки густой боли.
Сколько юности и надежд
Улетели птицами в небо…
И взывает к небу народ:
Сколько еще нужно пережить?
Знай, в райском твоем саду
Ты встретишь нас, милый Боже.
Кого сейчас, кого за возраст,
Иначе и быть не может.
Что за рана в груди у нас?
То не кровь, то цветет калина,
Прорастает через людей
Вечная и сильная страна моя.
На Голгофе засеем хлеб
И наполним счастьем до краев.
Ибо в раю, дорогой Бог, это здесь…
Здесь, где бьются сердца украинцев.
Украинцы в комментариях выразили соболезнования и поблагодарили Цыбульскую за такое стихотворение:
- "Просто невыносимая боль за наших детей! Талантливые, красивые девочки! Проклятые решисты, гореть вам всем, вместе с вашей страной в аду!"
- "Великолепное стихотворение, невероятные девушки, невыразимая боль".
- "Очень болит. Я их слушала... Они такие светлые".
- "Стихотворение сильное! Только как же больно, нас уничтожают, и весь отчет смотрит на все это".
- "Просто плачу... Невыразимые потери... И прекрасные слова".
- "Боль неописуемая. Слова стиха тоже пронизывает насквозь светлая память девушкам".
- "В самое сердечко, мягкие тучки…"
Гибель девушек также прокомментировал ведущий Анатолий Анатолич. Он подчеркнул, что не надо считать, что "война где-то далеко", ведь никогда не знаешь, что тебя ждет.
Вчера в Запорожье при обстреле погибли две девочки Светлана и Кристина… Я сегодня был рядом с этим местом. Как больно понимать, что это действительность. Наша с вами. Не делайте вид, что это где-то далеко,
– написал Анатолич.
Напомним, что вечером 9 августа российские войска ударили по церкви и супермаркету в Запорожье. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Музыкантки Светлана Семейкина и Кристина Спицына за час до атаки выступали в центре города. Одна из девушек погибла на месте удара, вторая – умерла утром в реанимации.