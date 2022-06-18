Ексклюзивно для 24 каналу Оля Цибульська поділилася думками про рішення EBU. Без жодних вагань співачка заявила нам, що Євробачення-2023 має пройти тільки в Україні – незалежній і вільній від російських окупантів. Ба більше, вона дорікнула Європі, щоб та, перш ніж вставляти нам палиці в колеса, передала нарешті обіцяну зброю.

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Оля Цибульська про перенесення Євробачення-2023 до Британії

В Україні, яка перемогла! Перемогла, бо вигнала зі своєї землі усіх окупантів. Вигнала, завдяки нашій неймовірній армії, нашому неймовірному народу й давно обіцяній зброї, яку Європа все ніяк повністю не передасть, щоб закінчити цю страшну війну,

– емоційно відреагувала Оля Цибульська.

Що Цибульська казала про Євробачення-2023 до рішення EBU

Буквально на початку червня в інтерв'ю 24 каналу артистка розповідала, що мріє про Євробачення-2023 в Маріуполі. Вона дуже хотіла б, щоб до травня наступного року місто вже було відновлене, відбудоване.

"Як це буде відбуватися фактично, чи вистачить сил, і чи доречно це робити там – не знаю. Тому що я вже казала про атмосферу в Ірпені – після того, як ти розумієш, скільки людей там загинуло, я думаю, це складно буде емоційно", – ділилася з нами Оля Цибульська. Однак сумнівів у тому, що пісенний конкурс пройде в Україні, у зірки не було.

Це буде таке переможне Євробачення, яке святкуватиме нашу повну незалежність і свободу. Не знаю, але де б це не відбувалося – це буде доречно,

– казала артистка.

Чому Євробачення-2023 в Україні не буде? Європейська мовна спілка вирішила передати можливість проведення Великій Британії, учасник якої посів друге місце, бо в нас немає гарантій безпеки. Наразі BBC, з якою планує співпрацювати EBU, не оголосила своє рішення публічно.