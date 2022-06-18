Эксклюзивно для 24 канала Оля Цыбульская поделилась мнениями о решении EBU. Без колебаний певица заявила нам, что Евровидение-2023 должно пройти только в Украине – независимой и свободной от российских оккупантов. Более того, она упрекнула Европу, чтобы та, прежде чем вставлять нам палки в колеса, передала наконец обещанное оружие.

Читайте также Джонсон высказался за то, чтобы Евровидение-2023 прошло в Украине

Оля Цыбульская о переносе Евровидения-2023 в Британию

В Украине, которая победила! Победила, потому что выгнала из своей земли всех оккупантов. Выгнала, благодаря нашей невероятной армии, нашему невероятному народу и давно обещанному оружию, которое Европа все никак не передаст полностью, чтобы закончить эту страшную войну,

– эмоционально отреагировала Оля Цыбульская.

Что Цыбульская говорила о Евровидении-2023 до решения EBU

Буквально в начале июня в интервью 24 каналу артистка рассказывала, что мечтает о Евровидении-2023 в Мариуполе. Она очень хотела бы, чтобы к маю следующего года город уже был восстановлен, отстроен.

"Как это будет происходить фактически, хватит ли сил и уместно ли это делать там – не знаю. Потому что я уже говорила об атмосфере в Ирпене – после того, как ты понимаешь, сколько людей там погибло, я думаю, это сложно будет эмоционально", – делилась с нами Оля Цыбульская. Однако сомнений в том, что песенный конкурс пройдет в Украине, у звезды не было.

Это будет победное Евровидение, которое будет праздновать нашу полную независимость и свободу. Не знаю, но где бы это ни происходило – это будет уместно,

– говорила артистка.

Почему Евровидение-2023 в Украине не будет? Европейский языковой союз решил передать возможность проведения Великобритании, участник которой занял второе место, потому что у нас нет гарантий безопасности. BBC, с которой планирует сотрудничать EBU, еще не объявила свое решение публично.