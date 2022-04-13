4 марта должна была состояться премьера "Холостяка-12", где главным героем был 32-летний Алекс Топольский, вернувшийся из США, чтобы найти любовь в Украине. После финала мужчина отправился в запланированную поездку. Но он не успел вернуться на Украину, чтобы реализовать все запланированное.

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Чем сейчас занимается Алекс Топольский

Утром 24 февраля мужчина был за границей. Перед этим несколько недель следил за новостями, но в первые часы все равно не верилось, что Россия начала войну: "Однако сообщения и видео, которые мне сбрасывали мои друзья, оставшиеся в Киеве, не оставляли сомнений – это война".

Тогда Алекс присоединился к международной гуманитарной организации HOPE Worldwide.

Эта жестокая война с первого дня заставила украинок покинуть свои дома и уехать из страны, спасая детей от российских кафиров. Я понимал, что многие из них уезжают в никуда, не имея родственников или знакомых за границей, и решили, что буду им помогать вместе с HOPE Worldwide,

– прокомментировал Алекс.

HOPE Worldwide с 1991 года помогает беженцам из разных стран мира, размещает их в отелях и санаториях Молдовы. Украинки с детьми могут там находиться несколько месяцев. Сейчас Алекс ищет доноров для организации. Для этого обращается к западным бизнесменам, организациям, знакомым. Он также показывает мировые кадры войны России против украинского народа.

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"Очень мотивируют люди, которых я вижу рядом с собой. Мотивирует возможность помочь Украине пережить эту катастрофу. Мы непременно победим, потому что у нас в стране очень сильные лидеры, невероятного духа люди с высоким уровнем патриотизма, которые готовы умереть, защищая свои семьи" и родную землю. Я верю, что скоро над Украиной снова будет мирное небо, и мы сможем вернуться к нашим привычным делам. И обязательно все вместе посмотрим новый сезон "Холостяка"!", – поделился Топольский.