Алекс переконаний, що важливим аспектом у стосунках є наявність спільних цінностей і схожий погляд на життя. Холостяк шукає ту дівчину, з якою він відчуватиме дійсно щирі емоції, тепло та справжнє кохання. Герой впевнений, що свою долю він знайде саме в рідній Україні.
Актуально Після зливів у мережі: офіційно розсекретили ім'я "Холостяка-12" Алекса Топольського
Біографія Алекса Топольського – нового "Холостяка-12"
Справжнє ім'я головного героя – Олександр Топольський. Він народився й зростав у Львові. Здобувши вищу освіту в університеті, хлопець помандрував до США, адже шукав себе й хотів збудувати гарну кар'єру.
Біографія Алекса Топольського / Фото з інстаграму хлопця
Життя у Штатах було для Алекса нелегким, бо дорогою до такого бажаного успіху, зустрічалось багато проблем і негараздів. Однак, труднощі лише загартовували його характер.
"Холостяк-12" Алекс Топольський / Фото з інстаграму героя
Зараз Алекс Топольський живе у Маямі та активно просуває й розвиває свій бізнес, який стосується нерухомості. Також чоловік заснував новинку у світі техніки – Phonetized, девайс, який поєднує у собі функції безпровідного зарядного пристрою і дезінфектора.
Що відомо про "холостяка" Алекса Топольського / Фото з інстаграму Алекса
32-річний бізнесмен активно веде аккаунт в інстаграмі й висвітлює всі сторони свого життя – від спортзалу й фото улюблених собак до ділових зустрічей. Алекс любить фотографуватись, тож на його сторінці багато світлин від професійних фотографів, які він позначає хештегом modeling. Ймовірно, холостяк працює й у цій сфері.
Серед хобі Топольського чинне місце займає спорт. Холостяк постить відео, як займається боксом й стрибає на скакалці, аби підтримувати свою форму.
Що відомо про зйомки романтичного телепроєкту "Холостяк-12"
- Зйомки популярної програми почались ще два тижні тому. Однак стався казус, адже за кілька днів після знімання першого епізоду, у мережу "злили" відео, де стало зрозуміло кого обрали бути новим холостяком. Ним став Алекс Топольський.
- Телеканал СТБ запланував прем'єру "Холостяка-12" на березень 2022 року. Точної дати керівники проєкту ще не повідомили.
- Ведучим романтичного шоу оголосили "незмінного" Григорія Решетника, який допомагатиме холостяку у хвилини сумніву й даватиме йому слушні поради.