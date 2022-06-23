Якщо в перші тижні війни 42-річний Андрій Хливнюк підсилював патрульну поліцію Києва, то до літа став водієм, кулеметником і "замом по тилу". Завдяки армії відданих фанів і зв'язкам він знаходить для військових усе – від палива до автомобілів на фронт.

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Яка головна місія Андрія Хливнюка на війні

Завдання моє – це забезпечити тих людей, які теж виконують наказ, але які не мають такої кількості людей, що їм довіряють, такої кількості зв'язків, такої кількості грошей, щоб забезпечити автомобілями, аптечками, пальним, набоями, різними речами,

– поділився лідер "Бумбоксу".

"Зам по тилу. І я не один. Сам би я не впорався. Є люди, які набагато більш круті, ніж я", – як завжди скромно додав Андрій Хливнюк.

До речі, у червні в музиканта були гуманітарні виїзди в бік лінії фронту. Він розповідав, що на Луганщині люди плачуть, коли бачать хліб. Окрім продуктів, Хливнюк возив на Схід найнеобхідніші ліки – інсулін, таблетки проти високого тиску та інше.

Лідер "Бумбоксу" про українських волонтерів

Однак фронтмен "Бумбоксу" зізнався, що без волонтерів, які допомагають з-за кордону, був би безсилий, адже саме вони закуповують гуманітарну та військове спорядження для ЗСУ.

"Я пишаюся десятками тисяч людей наших. Хлопцями й дівчатами, які воюють перш за все. Але не менше я пишаюсь тими, хто забезпечує нас всім необхідним. І вони страждають там через те, що ми їм говоримо: "Сидіть у Польщі, не лізьте сюди". Вони кажуть: "Ми хочемо додому". "Ну а хто буде займатись тим, чим ви займаєтесь там? Хто буде гоцати по всім цим барахолках, хто буде все це шукати, везти, слати?" – емоційно висловився співак.

Цікаво, що після 24 лютого "Бумбокс" не дає концертів – ні для військових, ні благодійних. Однак у серпні планує зіграти сольник у Польщі, половину доходів з якого витратить на потреби ЗСУ.