У той час як одні зіркові чоловіки підписують контракти добровольця з Іспанії, інші з перших днів війни служать у лавах Збройних Сил України, підтримують бойовий дух бійців і потрапляють під мінометний вогонь. Цій когорті митців генерал Валерій Залужний подякував особисто.

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Залужний красномовно подякував артистам у ЗСУ

Культура – це ще один фронт нашої боротьби. Вдячний митцям, які вступили до лав Збройних Сил України і підтримують бойовий дух побратимів,

– висловився Валерій Залужний.

Свій допис у телеграмі головнокомандувач ЗСУ доповним промовистим відео з Колею Сєргою, який після багатьох років життя в Москві пішов обороняти Україну.

Чому Залужний виділив Колю Сєргу

У відео, яке опублікував Залужний, співак і шоумен Коля Сєрга розповів, як 25 лютого вирішив "мобілізуватися" й тим самим змотивував українців добровільно йти на фронт.

Крім того, що я артист, поет, музикант, я чоловік, і це мій обов'язок – захищати свою землю зі зброєю в руках. Уже потім я зрозумів, наскільки це було важливо. Бо багато хто зловив паніку, а коли побачили, що я у формі, Саша Ярмак у формі, Фагот, Хливнюк, вони оп: "Якщо артисти беруть у руки зброю, то і я можу". Багато хто казав, що я пішов добровольцем, коли побачив, що ти одягнув форму,

– відверто зізнався Коля Сєрга на відео.

Він також розповів, як заснував проєкт "Культурний десант", який підтримує морально-психологічний стан українських військових і жителів деокупованих міст.

"Я почав їздити у шпиталі – заходив на три-чотири години з гітарою, ходив по палатах, розмовляв з хлопцями, співав. Я бачив користь у цьому, бачив, як з'являлася мотивація, як з'являлася віра – в перемогу, в людей", – пригадав музикант.

Схоже, трансформація Колі Сєрги захопила Валерія Залужного, тому у своїй подяці артистам він виділив саме його.

Нагадаємо, усі чоловіки в сім'ї Колі Сєрги зараз воюють: батько Едуард, який не вірив в перемогу, служить під Херсоном, а брат Ростислав – парамедик.