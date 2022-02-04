Закохана Jerry Heil втекла з побачення у новому кліпі "Пошта"
Джерело:ютуб-канал Jerry Heil
Інтернет-сенсація Jerry Heil випустила кліп на нову пісню "Пошта", в якому постала у нетиповому для себе жіночному образі. Вона заспівала про нещасливе кохання та показала, як втекла з побачення в ресторані.
Прем'єра ліричного хіта Jerry Heil відбулась 4 лютого. За лічені години він встиг зібрати сотні захоплених реакцій слухачів і розтопити серця чуттєвим кліпом.
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Jerry Heil випустила пісню "Пошта"
26-річна співачка зізналась, що на новий трек її надихнула книжка "П'ять мов любові" американського психолога Гері Чепмена. Після її прочитання вона заспівала про шалено закохану пару з різними цінностями.
"Пошта" – пісня про пару, яка не знаходить порозуміння, бо хоч герої до нестями закохані, та спілкуються різними мовами кохання,
– пояснила Jerry Heil.
У лірик-відео артистка знялась з кучерявим красенем. Удвох вони нібито пішли в ресторан, де той постійно розмовляв телефоном. За сюжетом, Jerry Heil співчував навіть офіціант, тож вона втекла з побачення, залишивши йому лише цілунок на конверті.
Jerry Heil – Пошта: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на пісню Jerry Heil "Пошта"
Мережа вибухнула захватом на нову пісню Jerry Heil. Фани подякували за глибокий трек і заявили, що лірика їй дуже пасує:
- "Лірика – це однозначно ваше! Ще одну пісню заслухаю до дірок";
- "Все більше серйозних текстів. Jerry відкривається з нового боку. Браво";
- "Я захоплююсь вами. Радію, що ви не стоїте на місці, а робите щось нове, цікаве, потужне і по-справжньому неймовірне";
- "Як завжди глибоко, гарно та повчально";
- "Як я чекав на цю пісню. Просто космос, я закохався в неї з першої нотки";
- "Такий гарний кліп, як чуттєво. До найтонкіших і найглибших струн серця";
- "Дякую за те, що ти пишеш і співаєш душею! Ти дуже щира, береш за живе".